Pedro Navarro supera suplicio de siete meses y aclara su futuro en el arbitraje

El 28 de mayo, en la gran final del Torneo de Clausura 2023, Pedro Navarro sonó su silbato con fuerza para dar por finalizado el partido. Los jugadores y seguidores de Saprissa festejaron el título número 38, y a Navarro no le pasó por la cabeza que era su último compromiso.

Desde entonces, el árbitro ha estado lejos de los terrenos de juego. Se le estiró el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, y ya suma siete meses y una semana sin dirigir.

Pedro superó el dolor, cumplió al pie de la letra con las sesiones de terapia y dejó el suplicio atrás, tanto que ha estado entrenando y espera reincorporarse al arbitraje, pero tiene claro que debe superar las pruebas físicas para volver a dirigir.

“Espero incorporarme poco a poco para este torneo, porque fue un semestre de inhabilitación para mí. Estuve recuperándome y ahora debo tomar ritmo”, dijo Pedro Navarro en conversación con La Nación.

Pedro reconoció que, en su proceso de rehabilitación, observó algunos partidos del campeonato y experimentó la necesidad de estar en los terrenos de juego.

“Me pasó exactamente lo mismo que a los jugadores cuando están mucho tiempo fuera de las canchas; me picaban los pies por volver. Hace falta estar en el ruedo, sobre todo porque uno todavía quiere, y la verdad sí hace falta. He tenido que estar en otras actividades para compensar esa necesidad”, destacó Pedro.

Navarro tiene las ganas y las fuerzas para volver a dirigir; afirmó que aún siente conexión con el arbitraje y desea retornar, pero dejó claro que eso se dará siempre y cuando Dios le brinde salud y los jefes la apertura para estar en el campo de juego.

“De nada me sirve tener las intenciones, estar bien físicamente, si la dirigencia no me da una oportunidad”, comentó Pedro Navarro. (Rafael Pacheco Granados)

Pedro ha tenido la oportunidad de conversar con Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, y el argentino espera que físicamente esté a tono para contar con él.

“He hablado con él y me ha preguntado cómo estoy en lo físico, cómo me ha ido. En las reuniones a las que he asistido, siempre conversamos y me dice que tenga paciencia y que me recupere bien. Siento que él cuenta conmigo, de eso no tengo duda”, manifestó Pedro.

Respecto al desempeño del arbitraje en el recién finalizado torneo de Apertura, Navarro consideró que sus compañeros sacaron la tarea. Apuntó que no fue sencillo porque el certamen estuvo muy intenso, tanto dentro como fuera de la cancha, y por eso vio un balance bastante positivo. Para Pedro, siempre habrá yerros y cosas por mejorar; el cambio generacional y ver caras nuevas va a costar.

“Pocas veces salen cracks en diferentes ámbitos, así como a nivel de selección y otros deportes resentimos la aparición de figuras, en el arbitraje sucede igual y no es fácil, pero el balance es muy positivo”, dijo Pedro Navarro.

Ante la consulta de que algunos dirigentes de los clubes han manifestado que no se ha visto un cambio en el arbitraje con la llegada de Horacio Elizondo, Navarro manifestó que probablemente algunos esperaban que Elizondo viniera con una varita mágica y de la nada empezara a hacer cambios significativos.

Para Navarro, como todo en la vida o en cualquier ambiente laboral, debe existir un periodo de adaptación. Pedro consideró que sí se han dado variantes en el arbitraje en la forma de dirigir las reuniones, en girar las pautas a seguir y en la ideología. Consideró que se debe dar un poco más de tiempo para ver lo que don Horacio y la Federación Costarricense de Fútbol quieren.