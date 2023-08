Árbitro Pedro Navarro: ‘Temía lo peor y hasta pensé si sería una señal para retirarme’

Dirigió el duelo decisivo de la segunda fase del Torneo de Clausura 2023, e hizo lo que pocos árbitros consiguen: repetir en la Gran Final del Campeonato Nacional. Pedro Navarro no solo tuvo el honor de impartir justicia en los dos partidos más importantes del torneo anterior, sino que a lo largo del Clausura 2023 dirigió 13 compromisos. Después de tanta participación, sin embargo, desapareció.

Arrancó el Torneo de Apertura y en cinco fechas, Navarro no ha estado en ningún encuentro. ¿Qué se hizo Pedro Navarro?, es la pregunta que se hacen algunos y se la hacen a él cuando se lo topan en la calle. La Nación conversó con el árbitro.

- ¿Qué pasó con usted?

- Me lesioné y estoy en fase de recuperación.

- ¿Cuándo se lesionó?

- Me lesioné hace como un mes y medio. Estaba entrenando para las pruebas físicas, en una carrera, frené mal y sentí una molestia en la rodilla izquierda. Me dolía y seguí, pero tres minutos después paré porque me dolía y en la tarde el dolor era intenso.

- ¿Qué tipo de lesión tiene?

- Es un esguince. Se me estiró el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Todavía no estoy al ciento por ciento. Soy sincero y razonable, aún me falta. Ya empecé a trotar, a hacer carrera continua, pero me falta fortalecer un poco más.

- ¿Cuándo podría volver a estar en las canchas?

- Espero que en 22 días o en un mes esté a tono físico, porque debo prepararme para las pruebas físicas, porque fue mes y medio sin hacer nada. He tratado de no desmotivarme, porque no crea, para cualquiera esto podría ser un golpe mental fuerte. Terminar muy bien y caer así por una lesión puede afectar, pero trato de concentrarme, tener una buena recuperación y la mente positiva.

- ¿Qué pensó cuando tuvo ese dolor en la rodilla y no pudo correr más?

- Temía lo peor, alguna ruptura de menisco, pero fue el ligamento que se estiró y gracias a Dios que solo eso. A mis 45 años hay que ver las cosas con la madurez del caso. He escuchado gente decir: Pedro está viejo y tiene que retirarse. En determinado momento recibí ese ataque de algunos sectores, que decían que debía retirarme y me pasa esto (la lesión).

- ¿Pensó en retirarse?

- No, eso no. Con la lesión, uno piensa: ‘¿Seránseñales del de arriba (Dios) que indican que debo tomar esa decisión?’ Pero el de arriba también me dice: ‘Tranquilo, tome el descanso obligado y prepárese para lo que viene’. Me motivé y me dije que estoy bien, físicamente estoy bien. Son imprevistos que pasan en las diferentes actividades que uno tiene y hay que afrontarlos.

Pedro Navarro, quien es licenciado en derecho, no niega que en un futuro le gustaría integrar la Comisión de Arbitraje. (Jose Cordero)

- ¿Hasta cuándo seguirá como árbitro?

- Primero, hasta que Dios quiera y me brinde salud; después, cuando se acabe la pasión.

- ¿Le gustaría ser el presidente de la Comisión de Arbitraje o ser integrante de este organismo?

- Esa es una pregunta que mucha gente me hace. Yo nunca tuve interés en ser árbitro y terminé siéndolo. No ha pasado por mi mente ser miembro de la Comisión de Arbitraje, pero que no me haya pasado por la mente, no es que niegue esa situación. En algún momento, si se llega a dar la oportunidad o me toman en cuenta, se hablará el tema.

- ¿Alguien de la Federación Costarricense de Fútbol le ha ofrecido el puesto?

- No me han ofrecido ningún puesto, ni se me han acercado ni mencionado algo al respecto.

- ¿Ha visto algunos partidos de estas cinco fechas del campeonato?

- A veces veo los partidos con mis hijas, a quienes les encanta el fútbol, pero también he aprovechado para efectuar algunas actividades que por el arbitraje uno no hace, como salir con la familia.

Además de ser árbitro, Pedro Navarro trabaja en la Universidad de Costa Rica. Afirmó que en octubre se graduó en licenciatura en derecho y piensa sacar una especialidad en la parte financiera tributaria. Por si fuera poco, es regidor propietario y Presidente Municipal de la Municipalidad del Guarco de Cartago.