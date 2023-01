Paulo César Wanchope revela el mejor consejo que le dio a Marcel Hernández

Marcel Hernández llegó a Costa Rica en el 2018 y el gran responsable de que esto pasara fue Paulo César Wanchope, quien en ese momento era el técnico de Cartaginés. Cuatro años, cuatro meses y 25 días después, Hernández llegó a 100 goles y Wanchope, de nuevo con los brumosos, reveló el consejo que favoreció que Marcel hiciera historia como el primer extranjero en llegar a la centena de festejos (en gane 2 a 1 ante Pérez Zeledón en fecha uno del Clausura 2023).

100 veces Marcel Hernández: ¡Soberbio!

- Marcel en la historia del fútbol tico

“Marcel ha demostrado lo que es, un gran jugador. Se le dio la oportunidad en nuestro país y ha hecho las cosas muy bien. Llegó a 100 goles por la calidad que tiene, por sus compañeros y lo felicito mucho. Todavía puede dar más, aún anotará más goles con Cartaginés y ojalá que podamos tenerlo por mucho tiempo más en este club”.

Paulo César Wanchope debutó con victoria en su regreso al Cartaginés. Los brumosos se impusieron 2 a 1 ante Pérez Zeledón, en la fecha uno del Torneo de Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

- Su responsabilidad al traer a Marcel Hernández a Costa Rica

“Simplemente le abrimos el camino y junto con el club le dimos una oportunidad en el fútbol nacional. Ya el resto es de Marcel, de su disposición y de la humildad que tuvo para aceptar y trabajar una posición de delantero en la que nunca había jugado. Es muy buen jugador y lo que está haciendo es de resaltar. Tiene un excelente grupo de compañeros y por eso está celebrando goles.

- El consejo que cambió todo para Marcel Hernández

“No sé si Marcel lo ha expresado o se acuerda, pero cuando llegó al país y hablé con él le dije que como delantero se iba a cansar de hacer goles. Le dije esto porque es potente, sabe asociarse, tiene buen golpe de pelota con la derecha y la izquierda y su juego aéreo es bueno. Por dicha lo convencimos de jugar en esa posición, le ha ido muy bien y por dicha lo tenemos en el club.

- No quedó satisfecho ante Pérez Zeledón

“Lo positivo fue haber sacado la victoria. Pese a no jugar lo que hubiésemos deseado y lo que hemos venido practicado tuvimos varias opciones de gol y hasta nos anularon una que me gustaría ver. El funcionamiento no fue el que quería, iniciamos muy tibios, pero tampoco le resto méritos al trabajo de Pérez Zeledón”.

- Equipo intermitente

“Hubo un letargo en el inicio, porque hemos trabajado para ser un equipo con más energía y hoy no se vio, sino que fuimos intermitentes. Es apenas el primer partido, toca corregir y enfocarnos en el segundo juego”.

- Cambio de propuesta

“Ante Pérez Zeledón fue un partido en el que tuvimos que salir más a presionar, algo que no veníamos haciendo y debemos acostumbrarnos, porque tal vez no tuvimos esa coordinación al presionar alto. En la Copa la idea era más de resguardarnos y hacer un bloque; así que fue algo distinto en esta ocasión y tenemos que acostumbrarnos a esto.

”Hay que insistir en ese juego de posesión, que la circulación de pelota sea más rápida y en reconocer cuando el rival juega más adelantado, para que nuestros jugadores arriba tengan esa disposición de ir a los espacios”.

- Carlos Barahona y las especulaciones por su salida a Saprissa

“Barahona había tenido una lesión en un partido de COpa, regresó, está entrenando y lo queremos llevar poco a poco. Obviamente hay una especulación sobre su futuro, está en temas contractuales que deberá hablar con la administración. Él ha estado entrenando muy bien, lleva casi dos semanas de lleno con el equipo, pero tenemos una planilla importante y amplia, así que no lo queríamos arriesgar.

”En lo deportivo está muy bien, sabemos lo que es y lo que representa para el grupo. Para los partidos tengo que tomar decisiones y también quedaron fuera otros jugadores importantes”.