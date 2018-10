Puede ser, a veces las decisiones drásticas sirven y son necesarias, creo que en términos generales puedo entender cuando no se puede hacer un buen pase o se recepciona mal la pelota, pero no puedo entender cuando no se compite y siempre les he dicho a los jugadores que tienen una gran desventaja conmigo, porque yo estuve ahí, sé lo que es dar todo y hay algunos con los que tenemos que hablar. Como equipo, tanto en el partido anterior como este, el rival hizo más y eso no se puede negociar.