Paulo César Wanchope dejó ver una cara muy autocrítica y envió mensajes a sus jugadores

Muchos técnicos toman el camino fácil ante una goleada 5 a 0 y ponen cientos de excusas. Sin embargo, Paulo César Wanchope dejó todo esto de lado, fue autocrítico y reconoció la montaña de errores de su equipo ante Alajuelense.

LEA MÁS: Alajuelense mostró voracidad ante un apático Cartaginés

Wanchope se mostró tan sorprendido como sus mismos fanáticos, al ver un rendimiento tan raquítico, pese a que tenían ocho partidos invictos (siete ganes y un empate). De igual forma, apeló a que tienen lo necesario para reaccionar y clasifica; eso sí, deben aprender de lo que pasó contra la Liga.

- ¿Cómo explicar este marcador de 5 a 0 que nadie esperaba?

- Primero que todo felicito a nuestra afición, que de principio a fin nos apoyó. Es importante destacarlo, porque no es normal que cantaran de principio a fin, pese a la forma en la que perdimos, así que les agradezco por el gesto.

”Ahora, no se puede competir así contra un rival favorito. Empezar perdiendo 2 a 0 en 15 minutos no es lo que uno quiere. Ellos (los liguistas) entendieron desde el inicio lo que es competir, pese a toda la presión que tenían. Alajuelense jugó bien, compitió de la mejor forma, todos defendieron y todos atacaron, pero nosotros no. Hasta después del segundo gol más o menos entendimos lo que era competir, aunque ya era muy difícil.

”No hay tiempo de bajar la cabeza, debemos ser autrocríticos y salir al siguiente partido a ganar para clasificar”.

Paulo César Wanchope se mostró muy molesto, luego de la goleada 5 a 0 que sufrió Cartaginés ante Alajuelense.

- ¿Por qué a muchos de sus jugadores les costó tanto arrancar si era un partido clave?

- Cuando uno ve que perdemos los balones divididos, que nos ganan las segundas pelotas, que el rival regresa rápido al bloque, todos trabajan para presionar, y nuestro equipo no lo hace; es complicado.

”El tener varios partidos invictos puede que nos hiciera relajarnos un poquito, pero en estas instancias no se puede. Pasó esto, principalmente en los primeros 15 minutos y mérito de Alajuelense, que desde el inicio se vio que quería más que nosotros y sacó este juego tan importante”.

- ¿Fue una desventaja jugar en el Estadio Nacional?

- Para nada y eso sería desmeritar el trabajo de Alajuelense. Es una cancha espectacular, un estadio en el que todos deseamos estar y competir.

- Alajuelense le sacó los seis puntos en la fase regular y Saprissa cuatro. ¿Le preocupa este tipo situaciones pensando en las series finales?

- Lo importante es clasificar, hay que olvidarse de este juego y estando adentro empezamos de cero. En el alto rendimiento no siempre se gana, hay que levantarse y seguir luchando.

”Estamos con muchas opciones de clasificar y ya vendrá la siguiente etapa para replantear y ver a quiénes enfrentamos.

- ¿Un resultado así es un jalón de orejas?

- Para crecer uno necesita llevarse estos golpes. Aunque es muy difícil, duro y frustrante, no hay que desmayar. La vida y el deporte de alto rendimiento es así, todos nos hemos llevado golpes y hay que seguir.

”No podemos bajar la cabeza, el sábado ya tenemos que competir de nuevo y tenemos que tomar apuntes, evaluar y llegar con mucha energía al próximo entrenamiento”.

- ¿Cómo queda el camerino luego de un resultado así?

- Obviamente hay frustración. De igual forma, si ganábamos se celebraba después del juego y al día siguiente tocaba pensar en el siguiente partido. Seguimos igual.

- ¿Cómo cambia tanto un equipo en tan poco tiempo?

- El miércoles ganamos e igual, soy muy autocrítico. Le dije a mis jugadores que muy bien que habíamos triunfado en varios partidos y estábamos invictos, pero yo estoy con una lupa y ese juego ante Herediano no lo iniciamos bien, pese a que ganamos.

”Ante Alajuelense tampoco iniciamos bien y vean el resultado. En la victoria o derrota hay que ser autocríticos, porque queremos dar ese paso y sabemos lo que se viene. La diferencia ante la Liga es que no reaccionamos, el rival no nos dio espacio para hacerlo”.

- ¿Por qué cambió a Darryl Parker en el cierre del partido?

- Lo de Darryl es de ser precavidos. Tengo que hablar con el médico, pero el partido estaba perdido y había que tomar una decisión con Parker.