Paulo César Wanchope asegura que sorprendieron a Herediano

Paulo César Wanchope, técnico de Cartaginés, estaba tranquilo con el empate. Era evidente que deseaba y buscaba la victoria, pero al quedarse su equipo con 10 jugadores debido a la expulsión de Diego Mesén, el juego cambió para Paulo y su escuadra.

El entrenador afirmó que se enfrentaron dos grandes clubes que midieron fuerzas, y destacó el desempeño de su plantel, que con 10 futbolistas luchó por tratar de obtener los tres puntos.

Al final, el compromiso terminó empatado 1-1, y Wanchope resaltó que al principio sorprendieron a Herediano.

- ¿Qué fue lo mejor y lo que no le gustó de su equipo?

- Quiero felicitar a mis jugadores porque no fue un partido sencillo. Quedar con 10 ante un rival de la jerarquía de Herediano no es fácil. Realizamos un buen trabajo, presionamos y llevamos la iniciativa. Hubo sorpresas, ya que ellos no esperaban que los presionáramos arriba. Pero once contra once era un juego interesante para todos.

- ¿Cómo maneja la situación de Diego Mesén, quien tiene dos expulsiones en los últimos tres juegos?

- Tenía claro que había una posibilidad grande de quedar con 10, y lamentablemente le tocó a él. Pero desde que regresó, ha estado haciendo un buen trabajo, y hemos tenido bajas importantes. Resalto por ejemplo como Farbod Samadian ha aprovechado la oportunidad que se le ha dado. Debutó y ha hecho una buena labor, él es el futuro de Cartaginés y se ha esforzado por tener esta oportunidad, sumando uno más al equipo.

- ¿Por qué tenía claro que se podían quedar con 10 jugadores?

- Lo que ocurre es que cuando comienza un partido y hay constantes tarjetas amarillas, la probabilidad de quedarse con 10 es bastante alta, y eso sucedió. Sin embargo, el partido fue muy bueno, y Herediano es un gran equipo con jugadores de mucha calidad en todas las líneas. El equipo estuvo a la altura y seguiremos buscando sumar de a tres en cada juego.

- ¿Cómo analiza que fecha a fecha debe estar recomponiendo por las bajas que posee el equipo?

- Es algo que teníamos en mente debido a los partidos muy seguidos en el torneo nacional e internacional. A veces la gente no entiende las rotaciones, pero estamos preparados para ello. Si falta alguien, el jugador que entra debe estar listo. La gente a veces no lo comprende y no tiene por qué hacerlo.

"Cuando comienza un partido y hay constantes tarjetas amarillas, la probabilidad de quedarse con 10 es bastante alta", dijo Paulo César Wanchope, técnico de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué tipo de trabajo táctico hicieron para desconectar el manejo de balón del mediocampo de Herediano?

- Herediano tiene jugadores de gran calidad que les gusta jugar por dentro. La consigna era que los centrales debían realizar pases largos para romper esa línea. Cuando la pelota era filtrada, los centrales debían jugar largo, y al principio la idea era presionar arriba, lo que hicimos bien. En ataque, buscamos abrir la cancha con José Luis Quirós y Jordan Smith, y lo hicieron bien. Al quedarnos con 10 jugadores, tuvimos que resguardarnos un poco, pero sin renunciar al ataque.

- ¿Cuánto se ha trabajado para mejorar la definición?

- ¿Cómo puedo cuestionar a Marcel? Ha anotado muchos goles, y no lo voy a cuestionar. En este partido, no hubo tantas oportunidades de gol, fue un juego cerrado y tácticamente bien jugado por ambos equipos. En algunos juegos, se tienen más oportunidades que en otros.