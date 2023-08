Patrick Pemberton revela el secreto para ser figura a los 41 años

Patrick Pemberton tiene 41 años y milita en la Liga de Ascenso con el Municipal Santa Ana; sin embargo en el Torneo de Copa tuvo una vitrina en la que probó sus condiciones, en el juego entre su plantel y el Municipal Grecia.

Aunque Santa Ana quedó eliminado en los penales, el nivel de Pemberton fue muy bueno, al punto que brilló hasta en la tanda definitiva en la que sus compañeros fueron poco efectivos.

Pemberton paró dos penales y durante el juego tuvo tres paradas determinantes que evitaron complicaciones a su club. ¿Cómo el guardavallas que inició el presente siglo defendiendo los colores de Alajuelense se mantiene en nivel competitivo, ya con cuatro décadas de su vida en su espalda?

Para el guardameta, simplemente lo que hace es cosechar los frutos que sembró cuando era juvenil.

Pemberton pasó su fórmula de rendimiento y en ella es clave el entrenamiento invisible que hizo cuando defendía los colores de Alajuelense.

El portero no esconde que ahora está más relajado, situación que también le sirve porque disfruta más el juego que en periodos anteriores, sobre todo cuando la presión no se sabía canalizar.

Por otra parte, confesó que un elemento que nadie cuida es el sueño, pero él por ejemplo siempre a las 9 p. m. ya está descansando y se levanta a las 5:15 a. m.

“Yo la recomendación que puedo dar es que tengan una vida muy sana, los que son deportistas deben hacer bien los entrenamientos invisibles, tener buen descanso, porque la verdad yo no voy a mentir que en esta etapa la edad golpea fuerte”, afirmó.

Otro tema que Pemberton no negocia son sus tiempos de comida.

El exmundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 tiene tres tiempos de comida fuerte: desayuno, almuerzo y cena; pero también tres meriendas, además de una toma de proteína.

“La gente en ocasiones no puede entender, pero yo almuerzo y hago una siesta cronometrada de una hora exacta para luego merendar. Esta rutina la he hecho toda mi carrera y vea como estoy... La edad no es un problema”, reflexionó.

Patrick está disfrutando tanto del fútbol que él ni siquiera piensa en la opción de retirarse. De hecho, su meta más cercana es volver a la Primera División porque es claro en analizar que entre él y los porteros de la máxima categoría no hay diferencia.

“Le soy honesto, ni yo sé la fecha de retiro, eso solo Dios, porque yo ni en mente la tengo. Yo me levanto todos los días con las mismas ganas y con la misma alegría para ir a entrenar, mientras tenga eso no hay retiro a la vista”, añadió.

Una y otra vez, la esposa de Patrick, Gabriela Soto, le ha preguntado al exmanudo si no se aburre del fútbol y él solamente sonrío y responde con claridad: ‘no’.

“Estoy tranquilo, en un equipo con una estructura y proyecto ambicioso, uno como portero siempre debe mantenerse a tope, y bueno creo que estoy disfrutando al máximo, un poco relajado, fuera un poco del lente y fuera de la presión, estamos disfrutando al máximo para lograr el objetivo que es el ascenso con Santa Ana”, admitió.

Soto también es una de las ‘cartas escondidas’ de Pemberton, debido a que ella lo asesora constantemente para que su dieta sea lo más balanceada posible.

“Esto no es solamente ser bueno en la cancha, sino que hay que acompañarse de los tiempos de comida, de nada sirve ser excelente profesional deportivo si no tienes una buena alimentación. En grasa corporal siempre me he cuidado bastante, estoy en una media de entre 7% a 10%”, especificó.

El doctor deportivo, Willy Gálvez, explicó que en un puesto como el portero manejar porcentajes de grasa bajos es trascendental.

“En el caso del portero uno prefiere que la composición corporal entre menor sea la grasa mejor porque le permitirá mayor potencia, reacción y agilidad”, destacó.

Patrick Pemberton disfruta como un juvenil del fútbol, a sus 41 años el mundialista con Costa Rica en dos Copas tiene su clave para ni siquiera mirar de reojo dejar de utilizar guantes.