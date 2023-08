Osael Maroto presiona a Claudio Vivas para tener cuanto antes al técnico de la Selección Nacional

Después de recibir el 100% de los votos para ser el nuevo presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Osael Maroto posó para la fotografía oficial con algunas de las personas que lo acompañarán en el Comité Ejecutivo. Luego atendió a los medios de comunicación.

- ¿Qué tan positivo es que este Comité Ejecutivo tenga personas tanto de fútbol como de otras ligas?

- El mensaje de positivismo es que toda la Asamblea de la Federación de Fútbol se unió, solo tuvimos una papeleta y esa unión es la que nos va a dar la fuerza para poder realizar todos los proyectos que tenemos. Que tengamos gente con experiencia en la parte deportiva y en otras áreas lo único que hace es que nos vamos a reforzar y yo espero que nos vaya como tiene que irnos para poder hacer el trabajo que nos hemos propuesto que es modernizar y profesionalizar la Federación.

- ¿Cuál es la primera gran tarea a partir del 1.° de setiembre?

- Más que una gran tarea son varias cosas y vamos a trabajar en varios frentes, en lo deportivo, en lo administrativo, en lo financiero y en lo estratégico. Hay cosas que nos ocupan de entrada como el tema del técnico de la Selección Mayor Masculina y el entrenador de la Selección Mayor Femenina, pero son varios temas. No podría simplificarlo en uno, dos o tres.

- ¿Hay posibilidades de tener al seleccionador permanente para octubre?

- El señor Claudio Vivas tiene la responsabilidad de traernos a la mesa esos perfiles, esos currículos. La fe es que queremos que esté para el 1.° de setiembre. No sé qué tan fácil o qué tan difícil va a ser, pero sí tenemos una necesidad, porque con don Claudio fuimos muy claros y él también fue muy claro con nosotros. Él será interino por estos dos partidos que tenemos para setiembre y para octubre ya deberíamos de tener a la persona en el puesto.

¿Quién es Osael Maroto?

- ¿Económicamente hay posibilidades de tener un seleccionador clase A o el perfil es otro?

- Vamos a traer al mejor seleccionador que tengamos disponible para traer y haremos ese esfuerzo, eso es muy importante.

- ¿Busca llegar a la FIFA o figurar ahí como los últimos presidentes o desde ya no lo contempla?

- Tengo 20 minutos de ser nombrado presidente de la Federación y hoy no estoy pensando en si mañana, o pasado mañana voy a llegar a otro puesto en Concacaf, Uncaf o en FIFA. Lo que quiero es hacer el trabajo con mis compañeros y pensar en la Federación y en el fútbol de Costa Rica.

- ¿Ya tiene candidatos o candidatas para la dirección técnica de la Selección Femenina y qué características buscan?

- Eso va a ser parte de este nuevo Comité Ejecutivo con el tema de la gobernanza. Esa es una tarea que le corresponde a Claudio Vivas, que es el director deportivo de la Federación, es la persona encargada. Es la persona que tiene el conocimiento y las habilidades. Para eso lo trajimos a la Federación.

“Él va a ser el responsable de presentarnos las alternativas y las ternas. Cuando estén listas, claramente pasarán por la decisión del Comité Ejecutivo. Pero él es el responsable. Don Claudio Vivas tiene una enorme tarea y después nosotros en ratificar lo que nos trae a la mesa”.

Ellos son parte de los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. (Rafael Pacheco Granados)

- Mucho se habla de los técnicos de las selecciones y divisiones menores. ¿Cómo está la parte financiera de la Federación?

- El tema de la parte financiera de la Federación ha salido mucho en los medios. Don Rodolfo Villalobos nos presentó una propuesta de algunos ajustes en el presupuesto con algunos ingresos que están entrando, pero claramente vamos a tener que llegar y es una tarea importante.

“Tenemos que hacerle clic a un montón de puntos de ese catálogo de cuentas del estado financiero y lo vamos a ver con la responsabilidad que requiere y sobre todo con prontitud, porque para hacer todo lo que se requiere hacer se necesita que las finanzas estén lo más frescas posibles.

“También eso va a ser parte importante de ese diseño que queremos en mercadeo y la parte comercial. Aprovecho para invitar a patrocinadores actuales y a los nuevos a que se sumen a este proyecto que queremos arrancar a partir del 1.° de setiembre”.

Osael Maroto está muy entusiasmado con su reto en la Fedefútbol

- Solo dos personas tuvieron la totalidad de los votos, que son usted y Leonardo Vargas. ¿Cómo convenció a la dirigencia?

- Esa pregunta es como para mi mamá, para que ella se la conteste. No sabría decirte. Otra vez, no es Osael Maroto, no es Leonardo Vargas, no es Sergio Hidalgo, es un grupo de trabajo y esto no solo recae en el Comité Ejecutivo. Esto tiene que permear a toda la organización del fútbol, porque al final del día si queremos que esto sea una industria, todos tenemos que poner de nuestra parte.

“Eso es lo que vamos a trabajar, seguir consolidando el grupo, tratar de consolidar la Federación, las ligas, porque todos tienen necesidades diferentes. El fútbol playa tiene una necesidad, el fútbol femenino tiene otra.

“Todos tenemos necesidades diferentes, pero yo creo que el secreto es que la Asamblea se unió por primera vez para tener una sola papeleta. Eso a mí me da una esperanza de que va a ser más fácil el camino. Tengo esa idea o esa imagen de que va a ser más fácil con la Asamblea unida”.

- ¿Qué tanta comunicación ha tenido con otros miembros del Ejecutivo que lo acompañan ahora y que estuvieron en el anterior?

- El tema que tengamos a cuatro miembros en el Comité Ejecutivo que vengan del Comité anterior es de gran ayuda. Don Eladio Carranza que fue el tesorero sigue en el Ejecutivo y claramente ellos tienen una mejor idea de qué es lo que hay.

“Aprenderemos de las experiencias buenas y malas que tuvieron, porque esto no es nada más de decir pasé o no. Si uno no aprende de las malas experiencias es un desperdicio. Vamos a apoyarnos en lo que tengamos que apoyarnos con ellos para acelerar ese aprendizaje”.

- ¿Qué les ha pedido a quienes lo acompañan en el Comité Ejecutivo?

Hemos hablado muchas veces y en el proceso que hicimos en toda esta aventura de conformar el Ejecutivo, de que todas las ligas se unieran en una sola papeleta. Lo que todos tenemos hemos conversado es que tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de que el fútbol crezca, de tener un mejor panorama en la industria del fútbol y es compromiso y trabajo.

“Todos tienen cualidades que juntos hacemos un muy buen grupo y que todos pongan su granito de arena, que todos aporten desde donde tienen que aportar. Dos cabezas piensan mejor que una y somos once. Estoy seguro de que haremos ese objetivo que nos hemos trazado, de modernizar y profesionalizar el fútbol”.

- ¿Qué pasará con Sporting?

Ese paso legal ya lo dimos esta semana, se firmaron los documentos. Aunque no había ningún impedimento desde el punto de vista legal, lo vimos dentro del club y tomamos la decisión de dejar la presidencia.

- ¿Habrá apertura en comunicación con todos los miembros del Ejecutivo?

Los medios han sido muy abiertos y nos han dicho su sentir, que en algunos momentos han tenido barreras, murallas fue la palabra que usaron algunos. Eso tiene que cambiar en el momento. Ustedes van a querer información con la velocidad que requieren, pero hay momentos para todo. Hay momentos donde puede haber esa velocidad, otros donde habrá que hacer una pausa.

“Tendremos vocerías y espero que todos pasemos por las vocerías. Doña Silvia y don Jorge (Hidalgo) nos representarán en las vocerías del Comité Ejecutivo. En la Federación también lo vamos a instalar. En el tema deportivo Claudio Vivas tiene que ser la vocería y en el tema administrativo Gustavo Araya, que es el secretario general, va a tener esa responsabilidad.

“La comunicación va a ser clave, porque ustedes son los ojos y los oídos de los aficionados que quieren saber, quieren estar informados y queremos que la información sea clara, correcta y precisa”.

- Dijo que quiere convertir nuestro fútbol en una industria. ¿Cuánto falta para eso?

- Claramente no es una tarea fácil, es una tarea que requiere tiempo, esfuerzo, trabajo, conocimiento, experiencia. Me encantaría decir que será en uno, dos o diez meses, no lo sé, pero nos dedicaremos a que sea lo más rápido posible.

“Y no es que hoy no lo sea, hoy es una industria claramente, pero queremos que crezca, que se duplique, que se triplique y nos vamos a ver beneficiados todos los que estamos en esto. Aficionados, prensa, equipos, Federación, ligas y me parece que el camino es uniéndonos y entiendo todos hacia dónde vamos.

“Dicen que el que no sabe para dónde va ya llegó y eso es lo que tenemos que hacer, definir cómo queremos llegar y dónde tenemos que llegar. Y enfocarnos, es un tema de enfoque”.

- ¿Están definidas las acciones concretas en los primeros días o será el resultado de una evaluación?

- El tema de a dónde y cómo vamos a arrancar no puedo decirlo en un ABC. Hay cosas que son importantes. El tema de la Comisión de Arbitraje, la profesionalización de los árbitros, el VAR, el seleccionador de la masculina y la femenina. Son muchas cosas, además de otros temas administrativos.

“Pero lo más importante es llegar, ya pasamos la primera etapa que se concluye con la Asamblea y se escoge el grupo. Ahora sí, el 1.° de setiembre nos damos a la tarea de revisar a fondo, de hacer ese doble clic donde queremos entender qué es lo que está pasando.

“Entender todo el tema administrativo, recursos humanos, la parte financiera, porque aunque tenemos una idea, no es lo mismo estar adentro que verlo desde afuera como un club o una liga. Vamos a enfocarnos en eso. Esa va a ser la tarea cuando lleguemos, entender cuáles son los pasos a seguir”.