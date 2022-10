Orlando Sinclair ya puede llamarse ‘verdugo de Herediano’

Orlando Sinclair se ha convertido en la pesadilla de Herediano cuando enfrenta al Deportivo Saprissa. En las últimas tres temporadas de siete goles que el cuadro morado le ha hecho al conjunto florense, cuatro han sido del atacante saprissista.

“Me ha tocado anotar mucho con Herediano y eso es bueno, porque es un rival importante”, dijo Sinclair, quien no tiene claro cuántas veces le ha concretado a los rojiamarillos; solo afirmó que son bastantes.

Orlando Sinclair "Es un gol muy importante, es una final, se lo dedico a mi familia y al grupo que siempre me ha respaldado en los momentos difíciles”

El atacante saprissista mencionó que Herediano tenía todo listo para celebrar el título, pero ellos se prepararon para llevarse la victoria y recordó la acción a los 14 minutos que finalizó en gol.

“Fue una jugada donde hice el movimiento, no sé quién se fue en la finta (Ariel Soto) y me quedó el balón en el área. Ellos tenían todo listo para celebrar y no fue así. Ahora debemos preparar la serie final”.

Sinclair comentó que Saprissa salió fortalecido porque no solo le quitó el invicto a Herediano, sino que extendió todo a una gran final.

“Quedamos muy fortalecidos. Herediano venía con un campeonato casi perfecto, porque no había perdido. Veníamos a quitarles el invicto y ganarle en su casa es importante”.

Orlando Sinclair, delantero de Saprissa, anotó a los 14 minutos y festejó en grande junto a sus compañeros, entre ellos Javon East y Mariano Torres. (Rafael Pacheco Granados)

Pese a la confianza que externó, el atacante morado aclaró que Saprissa no arrancará como favorito para aspirar al cetro.

“Nunca en una final hay favorito, esto está cincuenta y cincuenta, los dos equipos han hecho un torneo increíble”.

Orlando le dedicó el tanto a su familia, su hija y su novia y expresó que pese a haber jugado poco en el certamen y solo haber conseguido dos goles, se sintió con seguridad en el terreno de juego.

“El “profe” (Jeaustin Campos) nos ha inculcado que quienes no juegan deben estar listos y se me dio. Hay que estar listos cuando llegue la oportunidad, me llegó y la aproveché”.

Para Sinclair, en la final deben pensar en tratar de sacar la ventaja como locales.

Luis Javier Paradela, quien fue uno de los futbolistas más destacados de Saprissa y terminó exhausto debido a la entrega, destacó el trabajo de todos sus compañeros.

“Resalto la garra y coraje que mostró el grupo. Sabíamos que somos un gran equipo y con garra y unidad podíamos sacar esto adelante”, dijo Paradela, quien aceptó que salió desgastado.

El cubano agregó que cumplieron con las indicaciones de Jeaustin Campos y que pelearon cada balón y al final lograron llevarse la victoria.