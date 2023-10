Orlando Galo llora al ser convocado por Herediano luego de cumplir su sanción por dopaje

Al cumplirse este jueves la sanción de un año por dopaje que pesaba sobre el volante del Herediano, Orlando Galo, el Club Sport Herediano, en un emotivo video, dio a conocer la convocatoria del jugador para el compromiso de este sábado 21 de octubre frente al Puntarenas FC.

El choque por la fecha 16 del Torneo de Apertura 2023, que se realizará a partir de las 8 p. m., en el estado Colleya Fonseca, es la conclusión de un amargo capítulo para el mediocampista florense que no solo estuvo fuera del plantel rojiamarillo, sino que además se perdió la posibilidad que ser convocado al Mundial de Qatar 2022 e incluso, jugar fuera de nuestro país.

Galo se mostró emocionado, pues volverá a vestirse de rojiamarillo y podrá ser tomado en cuenta por el técnico Jeaustin Campos para el duelo ante los porteños.

“Este regreso lo he vivido con mucha emoción. Creo que la alegría que me han dado los compañeros de estar cerca, de volver de nuevo a una convocatoria, para un partido oficial me ayuda mucho para estar motivado, al igual que poder estar de cerca con nuestra afición”, explicó Galo.

Orlando Galo llora al conocer su regreso a las convocatorias del Herediano

Orlando agradeció el apoyo de los seguidores rojiamarillos, al confesar que para él fueron momentos muy difíciles, pero nunca perdió la calma para seguir adelante.

“Me aferré muchísimo más a Dios, me acerqué más a Dios. Me preguntaba por qué esto me estaba pasando a mí. Gracias a Dios logré asimilar de la mejor manera este proceso para salir adelante”, manifestó Galo.

Orlando Galo asegura que vivió momentos difíciles

El joven de 23 años no ocultó que lloró. Fueron días difíciles desde aquel 18 de octubre del 2022, cuando la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) recibió una carta de la FIFA notificando que, tras un control de dopaje, dio positivo por el uso de una sustancia catalogada como prohibida (Clostebol) durante una gira de la Selección Nacional por Asia.

“Fue una noticia muy duro en lo personal. Fue algo muy dificíl de asimilar, incluso pensé en retirarne pero lo supe llevar de la mejor manera. Fue Jafet (Soto), mi novia y don Juan Carlos Retana, quien es mi abogado, quienes me hablaron claro, me motivaron y junto a mi familia me insistieron para que no tomara esa decisión”, detalló Galo.

El oriundo de Jacó declaró en el video que será muy motivante para él volver a encontrarse con la afición florense que siempre le ha mostrado un gran respeto y mucho cariño, a pesar que estuvo fuera de las canchas por un año.

“En general la afición del Herediano y de otros equipos fueron muy respetuosos y eso se los agradezco. Sentir el cariño de la gente será muy importante para mí. Ahora es decisión del entrenador Jeaustin Campos si me toma en cuenta para el partido. Pero no importa si estoy en la cancha, en la banca o en la gramilla voy a dar todo por mi equipo”. declaró Galo.

“Espero volver a vivir las noches mágicas con el Herediano. Esas noches expectaculares que tanta alegría le han dado a nuestros seguidores que nunca dejaron de alentar al club en los buenos y los malos momentos y eso se lo agradecemos”, enfatizó Galo.