No entiendo la pachuquería, la falta de clase, la arrogancia y el infantilismo de nuestros técnicos, que no son capaces de articular estas simples palabras, desde un micrófono, para la afición y los periodistas: “felicito al rival, que nos ha ganado en buena lid, y para el que pido una ronda de aplausos sonora y elocuente”. Es lo mínimo que cabe esperar de alguien con un átomo de educación. Después de esa frase, el técnico derrotado puede irse a la casa, esconderse una semana en el clóset y no dar declaraciones a la prensa durante el resto del año. Pero debe cumplir con ese deber moral, con ese pequeño homenaje al ganador, un gesto que lo ennoblece a él, que ennoblece al rival y que ennoblece al deporte. Repito: es más que una mera formalidad: es un rito, una ceremonia, un mandato ético.