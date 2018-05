En aquel instante crucial, que casi nunca se ve en el fútbol, el timonel varió su decisión. Persuadido por el afán desbordante de su jugador, actuó en consecuencia. Y lo dejó continuar. En tal circunstancia, Jafet no podía proceder de otra manera. ¡Tenía que hacerlo, carajo! Claro, al fin de cuentas, aquello de “si la ensartas pierdes y si no la ensartas, también pierdes”, le pasó la factura, pues Soto no contaba con que el ariete iba a errar una jugada clarísima de gol --que lo hubiera erigido en héroe--, ni le pasaba por la mente que el “Pamperito” la terminaría de embarrar en la ronda de los penales.