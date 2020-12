Cual no fue su sorpresa cuando, de pronto, “el loco” Bielsa salió de su casa blandiendo una granada de mano, presto a activarla jalando el arito, y profirió: “¡Manga de hincha pelotas: o se van, o se las tiro!”. Era un verdadero Júpiter tonante: los ojos exorbitados, la pose estatuaria, el pelo una tempestad capilar surcada por relámpagos y torbellinos: épico al tiempo que aterrador… y grotesco también. Los revoltosos salieron despavoridos a la vista de aquel energúmeno que, a todas luces, no bromeaba con su amenaza de lanzarles la bomba. No contento con ello, Bielsa los persiguió, granada en mano, en bata de baño y pantuflas (la del pie derecho en el izquierdo y la del izquierdo en el derecho) a lo largo de dos o tres cuadras, hasta que los revoltosos se dispersaron aterrorizados. Jamás volvieron a sitiar la casa del técnico con cánticos ofensivos o manifestaciones de ninguna laya. Es un pedagogismo bastante radical, pero hemos de admitir que funciona.