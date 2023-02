Nivel de Alajuelense ilusiona para Concacaf: ‘Estamos con confianza de poder ser competitivos’

Por el nivel que muestra Alajuelense, pareciera que el equipo de Andrés Carevic realmente tiene argumentos para dar pelea en su regreso a la Liga de Campeones de Concacaf.

Se acerca ese duelo contra Los Ángeles FC, el campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y después de la victoria de los rojinegros por 5 a 0 contra Grecia, Andrés Carevic respondió una consulta sobre ese tema formulada por La Nación.

¿Viendo el nivel de Alajuelense, cómo vislumbra que será esa serie?

Nosotros estamos con mucha confianza de poder ser competitivos. Sabemos que nos vamos a enfrentar al campeón de la MLS, con muchas figuras, con jugadores muy buenos, que han ido a mundiales y a nivel internacional también.

Nosotros trataremos de hacer nuestra labor, desde ya estamos viendo a,GN as cosas del rival. A pesar de que vamos a tener muy poco tiempo para preparar el partido, por todos los partidos que tenemos delante.

No es excusa ni nada. Mientras nos permita el tiempo, trataremos de ir preparando esa serie, que para la institución, jugadores, cuerpo técnico y todos en Liga Deportiva Alajuelense y como país, de Costa Rica, que somos el único equipo que representamos a Costa Rica, trataremos de ser competitivos, hacer una buena serie y tratar de pasar.

Alajuelense es el equipo más goleador de las ligas de Concacaf. ¿Este es el reflejo de lo que usted quiere?

Nosotros trabajamos día a día muy duro para poder ganar el partido, el tema estratégico, el tema táctico. Si se dan las circunstancias de que el equipo pueda concretar como en esta ocasión, cinco goles, estamos muy contentos, pero si no la prioridad es ganar el partido.

Si lo hacemos de manera abultada como esta vez, estamos contentos. Hay que tener tranquilidad, los pies sobre la tierra, ganamos un partido, se jugó bien y felicitar a los muchachos por el gran esfuerzo, pero esto sigue.

Hay que seguir trabajando, tenemos muchos partidos por delante y lo que queda es tratar de alimentarse bien y descansar para lo que viene.

¿Cuánto más puede mejorar su equipo, porque la Liga gana, gusta, golea y tiene el apoyo del público?

Estamos bien, en buen nivel, los jugadores muy comprometidos. Hay mucha competencia interna, porque ha jugado uno, otro y los cambios, a quienes les ha tocado participar lo han hecho de la mejor manera trabajando duro.

Lo más importante es poder mantenernos en el nivel, no sé si más, pero cuando uno llega a un nivel que el equipo está bien, no tener altibajos dentro de un partido. No tener altibajos partido a partido. A lo mejor no siempre vas a jugar y vas a ganar holgadamente, sino mantener el equilibrio como lo ha hecho el equipo en la parte ofensiva y defensiva y seguir por este camino.

Más que mejorar, o mejorar mucho, es mantener.

¿Cuál es la clave para potenciar a los jugadores?

El día a día de trabajo es la clave para que el equipo mantenga el nivel que tiene el trabajo es de ellos. Es felicitarlos a ellos por el gran esfuerzo que hacen en el día a día para poder trabajar duro y llegar al partido de la mejor manera.

Siempre tratamos de buscar sus virtudes, potencializarlos y lo que ellos puedan mejorar, en la parte específica poderlo equiparar para potenciar sus virtudes y acercar a lo que nosotros entendemos que puede mejorar cada uno.

¿Qué le dice al jugador para que no se relaje?

No hay lugar para relajarse, ese es el tema. Si el jugador no trabaja a full, no está al 100%, no tiene lugar. Ese es el tema. Si uno se relaja, el de atrás lo pasa. Todos lo saben, trabajar duro siempre, está el manejo de cargas, pero ahí está el tema. Si alguien baja un poquito, el que viene atrás lo pasa.