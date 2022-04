Ni los milagros salvan a Saprissa en su crisis

Kennedy Rocha celebró con un salto su anotación frente al Saprissa. (Jose Cordero)

Saprissa está en crisis, es una afirmación; a los morados ya ni los milagros les ayudan en su momento para el olvido. El plantel dirigido por Jeaustin Campos sufrió, enojó a su afición y vivió gracias a la falta de efectividad rojiamarilla y la suerte que los acompañó durante 88 minutos, porque en ese momento Herediano anotó una de las decenas de ocasiones que tuvo.

Herediano no marcó antes porque no quiso, porque reventó dos balones en los palos, vio como le sacaron dos pelotas de la línea de gol y además también dejó ir opciones increíbles a dos metros del marco morado. Ocasiones que no se fallan fueron desaprovechadas por los campeones nacionales.

Aunque el duelo finalizó apenas 1 a 0, bien pudo terminar con un 3 a 0 para los floreneses.

José Guillermo Ortiz solo tenía que empujar una pelota con su pierna derecha para celebrar una diana, pero cuando lo hizo su remate pegó en su pierna izquierda; previamente Yeltsin Tejeda con el marco a disposición disparó y miró como Kevin Espinoza frenó su remate en la línea.

Yendrick Ruiz reventó la esférica en el horizontal, también Diego González movió el marco pero al pegar el balón en el vertical de mano izquierda de Cruz. El arquero saprissista también tuvo su mérito al frenar un remate de Jonathan McDonald, luego al ganar un achique a Ortiz.

El Team fue mucho más equipo que Saprissa; los dirigidos por Jafet Soto merecieron la victoria y sumar varios goles a su favor, pero al final un gol fue suficiente para dejar al Monstruo frustrado, sin respuestas y totalmente atontado porque ya son cinco partidos sin ganar y solo un punto de los últimos 15.

Esteban Alvarado se dio el lujo hasta de hacer series cuando controló la bola porque le llegaban pelotazos desde el otro lado. El arquero del monarca fue un simple espectador del monólogo que montaron sus compañeros.

Saprissa nunca mostró mejoría de su triste presentación del fin de semana ante Cartaginés. Jeaustin Campos movió su once y mandó a Christian Bolaños al banco; sacó a Francisco Rodríguez del once y le dio cabida a Ariel Rodríguez y Marvin Angulo, entre otros.

Tras de que el momento morado no es bueno, las dificultades están a la orden del día y desde el primer tiempo Saprissa lidió con una expulsión: David Guzmán por reclamos vio la roja. A partir de ese momento la poca fluidez que poseían los tibaseños se acabó.

La afición saprissista no pudo celebrar ocasiones peligrosas, al punto que se emocionó con una jugada individual de Aubrey David, quien quitó dos marcas y se adentró en el área florense para rematar de izquierda y reventar la pelota en un adversario. Esa jugada fue celebrada como un gol en el Ricardo Saprissa.

Jeaustin Campos insistió una y otra vez a su zaga que sostuviera, pero fue complejo. En Tibás se aferran a que los números todavía les da para clasificar, no están eliminados, pero lo cierto es que su rendimiento no da para ser semifinalista, porque la S no domina sus partidos, no ataca e intenta vivir de los yerror contrarios.

En una de las tantas jugadas que tuvo Herediano para castigar, ya sobre el cierre, Kennedy Rocha logró abrir el candado contrario.

El brasileño aprovechó un mal rechace de Aubrey David, le ganó la posesión de la pelota a Jaylon Hadden y le partió el marco en dos a Aarón Cruz. El campeón nacional tiene cinco victorias seguidas y ya acecha la zona de clasificación al ponerse a solo un punto, el Team ya volvió a recobrar su hambre de victoria.