“Algunas cosas que se han dicho son culpa mía. Soy autocrítico y tengo personas a mi lado que cuando hago las cosas bien, me felicitan y cuando las hago mal, me regañan. A lo que me quiero referir es que me han sacado muchas amarillas, he tenido mucho reclamo hacia los árbitros y he peleado mucho con ellos, lo que me ha manchado últimamente. El cuerpo técnico, mis compañeros y mucha gente me lo hicieron ver, pero uno no quería abrir los ojos y seguía sobre la misma línea, porque pensaba que lo estaba haciendo bien”, manifestó.