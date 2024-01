Michael Barrantes dio su opinión sobre la identidad y el liderazgo en Alajuelense

Con los términos ADN e identidad disparados en popularidad luego de que Giancarlo González y Liga Deportiva Alajuelense no llegaron a un acuerdo y separaron sus caminos, Joel Campbell, Celso Borges y Michael Barrantes dieron su criterio al respecto.

“El ADN en el fútbol no existe”, aseguró Joel Campbell luego del triunfo de la Liga contra Sporting por 1-0, con un penal cobrado por él mismo. Eso provocó que desde el viernes anterior, no se deje de hablar del tema.

Celso Borges fue más comedido al referirse a los cuestionamientos sobre la falta de identidad y de ADN rojinegro en el camerino de la Liga: “Opiniones, tienen todo el derecho de hacerlas y nosotros a lo nuestro”.

Lo que sí dijo es que él se siente muy orgulloso de lo que se representa ser el capitán de Alajuelense y poner en práctica lo aprendido tanto de Bryan Ruiz como de Giancarlo González.

“Pero no es cuestión de una banda, somos varios los que llevamos el peso del camerino y eso es bueno”.

Michael Barrantes brindó una opinión más extensa que el heredero de la ficha número uno como capitán de la Liga.

“No es que uno siente más los colores, no es que siente más la camiseta porque usted ve el esfuerzo que hacemos todos dentro de la cancha, independientemente del equipo del que uno llegue”, reseñó Michael Barrantes.

Añadió que eso lo maneja cada quien como quiera y puso el mismo ejemplo que había mencionado Joel Campbell, sobre el Manchester City.

“Quién es el capitán? ¿Cuántas nacionalidades manejan? Está John Stones que es el inglés, el único inglés y no es el capitán que lleva la cinta, es Kevin De Bruyne. Eso es cada quien como quiera manejarlo, como quiera decirlo, yo respeto todo eso”.

Michael Barrantes dijo que en lo particular no quiere entrar en polémica con declaraciones dichas por otros personajes del fútbol, menos en dimes y diretes, porque no le encuentra sentido.

“En este momento no se tiene a un jugador así de la casa a como los hubo mucho tiempo atrás y yo creo que eso se maneja como cada quien quiera. Nosotros nos sentimos contentos con los líderes que estamos acá, con el capitán que el cuerpo técnico elige. Nosotros apoyarlo al máximo y yo creo que toda la institución está contenta con el capitán que hoy tenemos”, aseveró Michael Barrantes.

¿Se dimensiona más porque muchos vienen del Saprissa? Ante esa pregunta, el volante respondió en que en realidad se dimensiona por la prensa y por la afición.

“Porque si solo hablamos del ADN, del ADN y del ADN, yo creo que eso es así... Cada quien maneja esa historia como quiera, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos la camiseta que estamos representando, la institución que representamos, la afición que representamos y el legado que han dejado muchos jugadores, eso es lo más importante”, opinó Michael Barrantes.

Alajuelense varía su esquema

Alajuelense quiere hacer cosas distintas esta vez y comenzó por su defensa, probando con la línea de tres, con Celso Borges ahí.

“Son posiciones diferentes, atrás hay que estar más atento y salir más con dolor de cabeza que con dolor de piernas, cambia eso, pero estoy bien acuerpado por los otros compañeros y así es más fácil”, aseguró el capitán de la Liga.

En cuanto a eso, Guillermo Villalobos considera que con ese modelo tienen más estabilidad defensiva, “pero con tres, cuatro o el sistema que ponga el profesor, es más el compromiso que tengamos dentro de la cancha”.

“Yo vacilo con Celso, que hemos jugado varios partidos y vamos invictos como pareja de centrales. Al jugar a la par de Celso no hay que decirle mucho, se sabe la trayectoria que él tiene, pero es importante y pronto estará Manjrekar James y está Juan Luis Pérez. A quien le toque, lo hará de la mejor manera”.

Michael Barrantes dijo que con esa variación, el equipo se siente cómodo, pero que tiene mucho margen de mejora. Además, tampoco es que ahora solo entrenan ese sistema.

“Después de lo que pasó el semestre pasado, como siempre lo ha hecho, el cuerpo técnico analiza lo que fue el torneo, lo que fue el semestre y ellos decidieron implementar nuevas cosas y como grupo tenemos que aceptarlo, entenderlo y en el verde tratar de ponerlo de la mejor forma en práctica”.

Alajuelense visitará este miércoles a Puntarenas FC, a las 7 p. m. en la ‘Olla Mágica’.

“Vamos a un partido sumamente difícil, a un terreno complicadísimo, como lo es Puntarenas y tranquilos, vamos a ver la decisión que toma el cuerpo técnico en estos días sobre la formación y sea cual sea tenemos que ir a aplicarnos de la mejor forma para intentar sacar la victoria allá”, citó Michael Barrantes.

