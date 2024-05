Alexandre Guimaraes: ‘Podés ser campeón hasta ganando muy pocos partidos y en penales’

“Yo estoy muy esperanzado porque estoy viendo que en los últimos partidos hemos tenido que poner la quinta y la sexta marcha y el equipo está terminando los partidos muy bien; los que están entrando de cambio, están entrando muy bien”, expresó Alexandre Guimaraes luego de que Liga Deportiva Alajuelense volvió a responder en el cierre y sacó un punto de la casa de Sporting.

Guima sigue invicto en el banquillo del León, pero fue otro empate más; el tercero al hilo después de la paridad contra Saprissa y Herediano. También resultó ser la quinta igualdad en ocho partidos.

“Yo estoy seguro de que nosotros cuanto antes vamos a amarrar la clasificación, de eso no tengo ninguna duda, y cuidado, porque de poder ganar estos dos partidos que faltan, cuidado y no agarramos hasta un segundo lugar”, pronosticó.

A Guima no lo desvela hacer cálculos sobre quién sería el posible rival de la Liga en semifinales, porque asegura que Saprissa, Herediano, San Carlos y Alajuelense están muy parejos.

“El primer discurso nuestro con los jugadores, viendo el calendario de juegos, fue que tenemos que amarrar sí o sí la clasificación sumando puntos de visita, porque prácticamente no hemos jugado en casa y eso dice bastante del convencimiento de los jugadores, que no es fácil venir a una cancha muy complicada contra un rival como Sporting y puntuar, o ir a Pérez Zeledón y a Liberia y ganar”.

Aunque eso era complicado, el técnico manudo destaca que sus jugadores lo están entendiendo y queriendo. “Tenemos que hacer todo por rematar esa clasificación en Guápiles”, insistió.

¿Ve el vaso medio lleno o medio vacío ante la cantidad de empates? Ante esa pregunta, Alexandre Guimaraes respondió que él siempre ve el vaso lleno.

“Un compañero del cuerpo técnico nuestro oyó un comentario de un jugador de Sporting diciendo: ‘¿Cuándo van a perder estos maes?’. Eso habla muy bien de que el equipo está siendo muy jodido de que nos ganen y eso es vital.

”Yo he visto campeonatos y he estado en campeonatos en donde vos podés ser campeón hasta ganando muy pocos partidos y ganando en penales. Creo que en la historia de la Liga también hay de eso. Cuando nosotros entramos, lo importante era recuperar esta garra que el equipo está mostrando, porque plantel hay”, citó.

También señaló que para Alajuelense era importante sumar en Pavas y el equipo lo logró, sin olvidar lo que se ha dicho siempre, que después de la fase regular viene un campeonato aparte.

“Estamos trabajando con esta forma de ver hacia las fases finales, donde es importantísimo esta postura. Los otros equipos nos están llegando muy poco hasta ahora. Me parece que el partido pudo tener un poco más de tiempo de reposición que los cuatro minutos que dieron, pero eso es una cuestión en la que no me puedo meter”.

Alajuelense crece en los cierres de los partidos

Alajuelense anota en los cierres del partido y el técnico considera que eso se da porque el equipo está creyendo en que no debe aflojar nunca y está preparado para esa quinta o sexta marcha de la que habla.

El timonel rojinegro recordó que hace unos días mencionó que las semanas largas que tuvieron las aprovecharon muy bien para ir reforzando el trabajo que Martinho Do Prado y Juliano Fontana querían hacer, con resultados que se reflejan en cancha justo para la carrera final, en la que no hay espacio para más que jugar, recuperar, descansar y jugar de nuevo.

“Lo que pudimos haber hecho en esta etapa, dependiendo también del resultado que obtengamos en Guápiles, nosotros tomaríamos algunas decisiones para el partido contra Guanacasteca, pero primero, tenemos que hacer todo por amarrar la clasificación en Guápiles”.

¿Y Celso Borges?

La ausencia de Celso Borges en el partido contra Sporting pudo sorprender a algunos, pero otros sí recordaban que el mediocampista sufrió un impacto fuerte en la rodilla en una disputa de balón con Orlando Galo, en el partido contra Herediano del 30 de abril.

“En el caso de Celso y de Carlos Martínez que también lo tuvimos que cambiar al medio tiempo, decidimos manejar las cargas de ellos, hicieron una sesión de entrenamiento bastante mejor en términos de recuperación”, contestó Alexandre Guimaraes ante una consulta de La Nación.

A raíz de esa pregunta, el estratega mencionó que él había dicho posterior al partido contra Herediano que quería ver cuál era la reacción del grupo después de todo lo que les pasó con el cuadro de diarrea y vómito que sufrieron los manudos y las secuelas por el esfuerzo de jugar sin estar recuperados.

“Todas las medidas que se tomaron de parte del staff médico, de Nati (Natalia González) que es la nutricionista, de parte del club en tomar acción rápido para resolver ese tema. Eso hizo que no fuera tan grande el efecto de haber jugado el martes sin estar el grupo pleno totalmente recuperado”.

Guima mencionó que en el partido contra Sporting jugaron tres futbolistas que todavía están dos kilos abajo de su peso regular, de los cuales, uno de ellos tuvo que salir y los otros aguantaron.

“Esperemos que para el miércoles en Guápiles estén en su peso. Eso muestra otra vez la postura del grupo de ir para adelante”, destacó.

Con los resultados del fin de semana, Saprissa desplazó a Herediano y asumió el liderato con 42 puntos; el Team tiene 40 unidades, San Carlos 36 y Alajuelense 35.

A falta de dos jornadas para la conclusión de la fase regular, con opciones matemáticas también están Liberia (31 puntos) y Sporting (30).

Los partidos que faltan de la fase regular

- Jornada 21

San Carlos vs. Saprissa

Liberia vs. Grecia

Guanacasteca vs. Pérez Zeledón

Cartaginés vs. Sporting

Santos vs. Alajuelense

Herediano vs. Puntarenas

- Jornada 22

Alajuelense vs. Guanacasteca

Saprissa vs. Santos

Grecia vs. Santos

Pérez Zeledón vs. Liberia

Sporting vs. Herediano

Puntarenas vs. Cartaginés

Un vistazo a la tabla de posiciones