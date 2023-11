Mauricio Wright y Cartaginés obligados a demostrar que no vivieron de la renta de Paulo Wanchope

Mauricio Wright llegó al Cartaginés con el objetivo claro de levantar al equipo, luego de caer a la lona en la Recopa, el Torneo de Copa y principalmente la Copa Centroamericana. Sin embargo, luego de 53 días en el cargo, los brumosos siguen tambaleantes.

Mauricio Wright fue clave en el título del Cartaginés, en el Clausura 2022. En su tercera etapa en el club, no la pasa del todo bien y ahora enfrentará a Saprissa en semifinales. (Jose Cordero)

Incluso, si los blanquiazules están en las semifinales, en gran parte es por la renta que dejó Paulo César Wanchope, antes de ser destituido. Los números son claros en el Apertura 2023: con Wright el rendimiento es del 41% en nueve partidos (tres ganes, dos empates y cuatro derrotas), mientras que con Wanchope fue del 67% en 11 juegos (ocho triunfos, dos igualdades y tres caídas).

Es decir, que con Chope hicieron 26 puntos de 39 posibles y con Mauricio 11 de 27. Los centenarios al final clasificaron con 37 unidades y gracias a su mejor diferencia de gol con respecto a Guanacasteca.

Nadie en el club podría estar satisfecho con estas estadísticas, más allá de que clasificaron. El presidente, Leonardo Vargas, suele ser muy crítico y exigente, por lo que ya había recalcado que esperaba más de todos en el plantel.

Y es que antes del cambio de timón, los de la Vieja Metrópoli eran terceros, con siete puntos de ventaja sobre el quinto y a solo dos del líder Saprissa. Sin embargo, terminaron empatados con la ADG (quinto, pero con peor diferencia de gol) y a 18 del cuadro morado, su rival en las semifinales.

Es cierto que con Paulo César tampoco se veían sólidos. La dirigencia despidió al timonel luego de perder la Recopa, la Copa, pero principalmente por quedar fuera de la Concacaf, tras la goleada de Alajuelense en la serie de los cuartos de final (6 a 1).

No obstante, con Wright el Cartaginés tampoco pasó en el repechaje para la Copa de Campeones de la Concacaf y dejó muchas dudas en el cierre del torneo local. El estratega tiene cuota de responsabilidad y así lo ha asumido, aunque los señalados también son los jugadores, quienes no convencen.

Tiempo enemigo de Mauricio Wright en Cartaginés

A Mauricio Wright no se le puede acusar como el único responsable de la curva descendente del Cartaginés. Es cierto que el técnico no tiene ni dos meses en el cargo, no armó el plantel y principalmente, no ha tenido tiempo.

Wright asumió en plena competencia y como él mismo lo dijo, apenas si ha podido entrenar para depurar su propuesta. En esta etapa solo tuvo tres semanas largas de trabajo, contando la actual antes de medirse a Saprissa.

Mauricio tiene una idea táctica muy diferente a la de Paulo César Wanchope, le gusta ir más al frente y ser más agresivo, pero todo esto necesita de ajustes y muchas repeticiones. Por ahora, solo se ven chispazos de un equipo que genera, pero carece de definición y más que todo de equilibrio, ya que es vulnerable atrás.

El duelo de las semifinales frente a los morados será el que permita ver si los brumosos tienen lo necesario y están mejorando, como defiende el entrenador, o si siguen por la misma línea que traen.