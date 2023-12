Mauricio Wright hace un llamado urgente a su ofensiva: ‘tienen que despertarse ya’

-¿Cuál es su valoración del Cartaginés ante Saprissa? Copiado!

-Vimos un partido por lapsos bastante correcto. La inclusión de Marco Ureña buscando hacer un juego por dentro. Saprissa se lleva la victoria por oficio, porque tienen jugadores con categoría con clase que hacen goles en el momento más complicado para ellos.

Seguimos en deuda con el gol, con la fase final del juego. Ahora, si usted me dice que Cartaginés no ha provocado ocasiones de gol pues es preocupante, pero no es así. Siento que no todo está perdido, se hizo un buen juego, pero bueno, ellos son contundentes y nos anotaron en dos ocasiones. Nosotros en goles estamos debiendo mucho. Un 2 a 0 no es definitivo, pero debemos cambiar el chip, porque no vamos a tirar la toalla.

-¿Por qué está costando tanto anotar?

-Las situaciones con los delanteros es que pasan por rachas y nosotros estamos en una racha que no ha sido buena en cuanto a anotaciones. Hemos dejado ir varios partidos porque no conseguimos los goles. Tenemos que ser autocríticos y reconocer, los goles los hemos dejado ir, pero sí generamos porque Ureña fue una pesadilla para Jorkaeff Azofeifa... Ahora estamos en un juego mental, queremos cerrar bien y siento que tenemos una posibilidad.

-¿Siente que falló su defensiva?

-Si vemos los goles no son temas de parte baja, es un tema de disputa, de mejor comportamiento dentro de la cancha. La parte baja se ve mal si se filtran por todo lado los pases rivales, nosotros sabemos cómo juega Saprissa, los controlamos, pero llega el gol de ellos. Antes del gol de ellos, nosotros tuvimos dos chances, pero no tuvimos la tranquilidad en ofensiva para anotar.

-¿Cómo afrontar la vuelta?

-Tenemos que descansar, eso es lo primero. No hay que ser injustos, porque veo a Marco Ureño que lo hizo muy bien. Estamos hablando que jugamos contra un equipo que no perdona, eso a nosotros nos pesa en el resultado final.

-¿Tiene dudas de su ofensiva?

-No hay duda en ninguno, pero ellos tienen que despertar y esperamos que sea en el juego que viene.

-En este semestre Saprissa le ha ganado todo a Cartaginés.

-Hay que intentar. Yo siempre digo que los números y estadísticas son para el periodismo. Yo me apoyo en lo que hicimos en cancha. Los números son fríos pero hay que cambiarlos. Yo contra los números no puedo hacer nada, pero sí puedo trabajar el equipo, refrescar ideas.

-La afición está pidiendo su cabeza...

-Nosotros trabajamos con honestidad, dedicación, pero los resultados no se dan. Yo estoy muy tranquilo, he dirigido tres equipos grandes y me ha ido bien. Está bien que tengan el enojo conmigo, yo asumo la responsabilidad. Yo soy exitoso. Si ya la gente no confía pues es problemas de ustedes. Yo no veo que Saprissa sea invencible, sé que he quedado debiendo, soy consciente de que el equipo no ha dado lo que esperamos en algunas cosas, pero yo estaré hasta donde los dueños del equipo quieran.