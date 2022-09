Marvin Solano expone el gran problema de los técnicos ticos y dice estar ‘en el mejor momento de su carrera’

Se formó en Brasil, Alemania y España. Fue campeón con Herediano en el Verano 2013 y tiene un amplio recorrido en la Primera División y la Liga de Ascenso. Incluso, también dirigió en Nicaragua y Honduras. A sus 66 años se podría decir que Marvin Solano ya vivió y pasó por todas las etapas del fútbol y es justo por esto que afirmar estar “en el mejor momento” de su carrera como entrenador y apunta a volver muy pronto a los banquillos.

Eso sí, Solano es claro con la problemática que a su parecer viven hoy en día los técnicos ticos; lo primero que él valora es que hay muchísimos timoneles y muy pocos equipos. Además, a su parecer ahora se volvió una tendencia que los exfutbolistas al retirarse pasen casi de inmediato a ser técnicos y hasta les dan equipos tradiciones o selecciones, esto sin antes pagar cierto derecho de piso. En su caso, le costó casi 20 años de carrera tomar las riendas del Team.

Marvin estuvo por última vez en la máxima categoría en el 2020, cuando asumió a una U Universitarios en una pésima posición y por más que trató de levantarla, el club descendió y luego desapareció. El entrenador había dejado un proyecto que iba bien encaminado con el Puntarenas FC por volver a la Primera en ese 2020 y es parte del aprendizaje que dice ha adquirido. Así mismo, entre abril y octubre del 2021 estuvo al frente de Liberia, en el Ascenso, en su última experiencia.

Al timonel se le consultó: ¿Hoy en día se la pensaría más para asumir ciertos proyectos que parecen riesgosos?

Su respuesta fue muy sincera: “Sí. Hay que ser claros, en Costa Rica habemos demasiados entrenadores y pocos equipos, lo que hace que no se tenga mucho espacio para técnicos que hemos sido campeones, que tenemos una trayectoria grande. Uno revisa los entrenadores que están desocupados, es más, algunos siendo de buen nivel tiene que asumir otros roles, como asistentes”.

El técnico Marvin Solano estuvo por última vez en la Primera División en el 2020, cuando intentó salvar del descenso a una caótica U Universitarios. (Jose Cordero)

Además, agregó: “La madurez que tengo me hace pensar más para asumir ciertos proyectos, porque por la fiebre de dirigir uno cree que puede cambiar muchos aspectos que no están bien, pero si no hay un plan claro es muy complicado.... Alguna gente en Costa Rica piensa que cuando la gente se va haciendo grande de edad ya no sirve, pero yo me siento en mi mejor momento para dirigir, ahora puedo leer mejor los partidos, puedo entender mejor y tengo mejor control y dominio de muchas cosas. Los mejores técnicos son gente madura y lo vemos a nivel mundial”.

Pese a no estar activo en Primera o Segunda, Solano no se aleja de su gran pasión, que es el fútbol. Actualmente lidera su academia de formación de talentos en Cartago, imparte capacitaciones en Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene un podcast, una columna en el diario La Teja y escribe un libro.

Además, afirma que recibió ofertas concretas del fútbol guatemalteco, salvadoreño y hondureño, aunque hoy en día es más mesurado y analiza mejor todos los factores. Así mismo, espera por algún llamado de algún club nacional para demostrar lo que sabe hacer, esto pese a que está sorprendido por la poca tolerancia y la inmediatez con la que viven en el presente los equipos.

“Tengo metas grandes para dirigir todavía, lo que pasa es que en Costa Rica hay un nivel de inmediatez por obtener resultados, que hasta se ven cuatro entrenadores por torneo en un equipo y hasta hay técnicos que pasan por tres clubes diferentes en un mismo semestre. Estoy esperando una opción que permita un crecimiento mayor. Igual, tengo el sueño de dirigir a una selección y si acá no tengo la oportunidad, pienso hacerlo en el exterior. Puede ser una selección mayor o menor, son parte de los sueños, como el de dirigir en Suramérica o en Europa”, comentó.

Nueva academia lo motiva

El técnico Marvin Solano no se desespera por una oportunidad de volver a dirigir, por el contrario dice haber aprovechado el tiempo para seguir estudiando, dar capacitaciones, escribir un libro y fomentar su gran pasión, que es formar nuevos talentos.

Es por esto que el entrenador decidió abrir una academia y de la mano con otros profesionales que trabajaron con él y lo asesoran, empezó con el proyecto en Cartago, específicamente en el complejo deportivo Sport Center, ubicado en Aguacaliente. Esta escuela va dirigida a niños y niñas de entre cuatro y los 17 años y realizan dos entrenamientos por semana, sábados a las 9 a. m. y miércoles a partir de las 4 p. m.

El técnico Marvin Solano (izquierda) trabaja con niños y niñas desde los cuatro años, en el complejo deportivo Sport Center, ubicado en Aguacaliente de Cartago. (Marvin Solano)

“Siempre había querido y era un gran sueño tener una buena academia de fútbol, al estilo de las grandes academias europeas y suramericanas, donde los niños y niñas tengan la posibilidad de desarrollarse integralmente. Hemos conformado un cuerpo de entrenadores muy bueno, que están dirigidos por mi persona, y contamos con dos muchachos que son profesionales en educación física y además con licencia UEFA y para las mujeres tenemos a un futbolista”, comentó.

Solano recalcó: “Utilizamos metodologías modernas, con mucho de lo que se hace en Alemania y España. Tenemos un metodólogo y pedagogo del fútbol, que es Toni González Fuster, quien ha escrito seis libros sobre el desarrollo del fútbol base. Además, contamos con alianzas con universidades norteamericanas y europeas para becar a jóvenes que muestren las condiciones”.

Marvin explicó que uno de los grandes objetivos es que los miembros de la academia aprendan jugando y con entrenamientos individualizados en función de la posición que ocupan en la cancha.

El timonel pretende que su proyecto crezca de la mano de su regreso a dirigir y si bien, se siente realizado en el parte formativa, es claro en que quiere volver a los banquillos, pero sin descuidar una academia que va acorde a su filosofía.