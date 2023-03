Mariano Torres: ‘Me parece que están ensuciando a Ángel Catalina’

La polémica entre Javon East y Jeaustin Campos, extécnico de Saprissa, sigue retumbando en los pasillos del Estadio Ricardo Saprissa.

Mariano Torres, capitán de los morados, habló sobre el tema y acuerpó a Ángel Luis Catalina, gerente deportivo del club, señalado porque al parecer no hizo nada cuando Javon East le informó de los supuestos insultos racistas de Jeaustin hacia él.

“Han sido unos días complicados y lamentamos mucho lo que pasó, no es fácil vivir esos momentos y aclarar que lo que se dice de Catalina (Ángel) no es así”, dijo Mariano Torres a los medios de comunicación, luego del partido que Saprissa le ganó al Santos.

Sobre Catalina, según la denuncia que la Asociación de Jugadores Profesionales de Costa Rica (Asojupro) le hizo llegar a Saprissa, se mencionó que el gerente deportivo minimizó el roce entre Javon East y Jeaustin Campos. En el documento se informó de que Catalina dijo al delantero que no hiciera caso, que en el país es normal tratar a las personas con las supuestas palabras empleadas por el técnico.

“He sido claro, no es cierto lo que se estaba diciendo de él. Es un tema delicado y la institución tomó medidas. Soy claro con lo que manifiesto de Catalina”, insistió Mariano.

Torres agregó que como capitán y compañero, todos los temas los hablan a lo interno y tratan de solucionar los problemas en el vestuario.

“No sé cómo lo quieren tomar si lo acuerpo o no, yo digo que lo manifestado sobre Ángel Catalina no es así. Me parece que lo están ensuciando”.

David Guzmán, otro de los capitanes de Saprissa, también dio su criterio y está seguro que Javon East no entendió las palabras de Catalina, cuando le expuso lo sucedido con Jeaustin Campos.

“Lo que sí sé y puedo hablar con certeza es que don Ángel no maneja muy bien el inglés, entonces la comunicación entre Javon y él no es la más correcta y quizá hubo una confusión. Es lo que comentamos a lo interno y hasta el mismo Javon lo sabe. Debemos concentrarnos en nuestro trabajo y lo que vaya a suceder, son otras personas quienes lo van a manejar”, opinó David Guzmán.

Para Mariano Torres, más allá de los inconvenientes fuera de la cancha, lo importante es lo que pase dentro del campo.

“El grupo se ve muy unido y convencido de lo que quiere, el primer lugar, hicimos un gran partido y estamos muy felices”

Respecto a la llegada de Vladimir Quesada como nuevo timonel, Torres resaltó las virtudes del timonel.

“Es una grandísima persona, tiene un gran corazón es muy morado, toda la vida ha estado acá y quiere mucho a la institución. Nos conoce a casi todos, salvo a algunos de los que han llegado como los extranjeros y es un técnico muy tranquilo, gane o pierda siempre está igual y eso es muy importante para el grupo”.

Mariano y el resto de sus compañeros empiezan a prepararse para el clásico del domingo a las 5 p. m. de visita ante la Liga en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Es un clásico duro, como siempre es en la cancha de la Liga, pero ahí hemos hecho grandes partidos y tenemos la fe de que así vuelva a suceder. El domingo tenemos un gran chance de tomar ventaja y la debemos agarrar, porque sería una diferencia de seis puntos, faltarían 15 y sería muy bueno para nosotros”, aseguró el capitán saprissista.