Abogados de Jeaustin Campos niegan racismo, pero no revelaron palabras que enfadaron a Javon

Las diferencias entre Javon East y Jeaustin Campos llegaron a su punto de ebullición; el jamaiquino lo denunció por insultos racistas, pero Adolfo Hernández y Federico Campos, abogados del técnico, afirmaron que Campos nunca usó las fuertes frases que Javon dio a conocer en la denuncia ante la Asojupro.

¿Qué dijo Jeaustin Campos que hizo enfadar a Javon?, se le consultó a Adolfo Hernández, abogado del entrenador.

“Fueron situaciones de fútbol, situaciones que se dan en un partido. No puedo darte las especificaciones del caso porque eso lo vamos a ver a nivel de tribunales, pero sí somos contundentes y claros en que Jeaustin Campos nunca utilizó las frases ‘negro bastardo’ o ‘negro de mierda’ en contra de Javon”, aseguró Adolfo.

Campos quien abordó el tema en conferencia de prensa, pero no aceptó preguntas de los periodistas, reconoció que le ofreció una disculpa a Javon East.

“Durante la semana hubo una discusión futbolera, ciento por ciento futbolera y cuando el grupo me dice que hay un jugador que está afectado (Javon East) yo le ofrecí disculpas, pero en ningún momento sabía que había una denuncia o qué constaba o tenía esa denuncia. Creo que el señor Steven Bryce (director ejecutivo de Asojupro) dice que yo me disculpé por lo que dice el contenido de la denuncia, eso es totalmente falso”, manifestó Jeaustin.

Jeaustin Campos ofreció una conferencia de prensa donde detalló que demandará a Saprissa, pero no aclaró si ofendió o no a Javon East. (Jorge Castillo)

Adolfo Hernández agregó que tienen prueba testimonial de que Jeaustin nunca insultó a Javon.

“Este es un tema que viene a raíz de premisas falsas, de situaciones que no se dieron bajo los principios generales del derecho, tanto laboral como constitucional y demás”, indicó el abogado.

El lunes de la semana pasada durante un juego amistoso contra el Forge de Canadá se dieron los hechos por los que el delantero Javon East denunció a Jeaustin Campos ante la Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro).

Jeaustin le llamó la atención, Javon le respondió y nuevamente Campos volvió a dirigirse a él. East se sintió afectado, insultado, pero para Jeaustin y sus abogados se trató de una discusión futbolera que no revelaron.

“Nunca he tenido este tipo de situaciones, es doloroso, lamentable y me duele muchísimo. No he tenido conflictos, ni me he ido a las manos con nadie”, resaltó Jeaustin.

Para Jeaustin lo sucedido puso en juego su carrera, la familia y su paz, por eso advirtió que desde la parte legal, luchará hasta las últimas consecuencias.