Mariano Torres encuentra varias razones para apagar las alarmas en Saprissa

Saprissa no arrancó el campeonato como se esperaba. Si bien es cierto que apenas se han jugado tres fechas, lo claro es que solo ganó un punto de los últimos seis. Además, tiene 4 puntos de 9 disputados, es quinto en la tabla de posiciones y está a cinco unidades de San Carlos, que es el líder con nueve.

Pero las luces de emergencia no se encienden en el cuadro morado. Mariano Torres, capitán del equipo, opinó que no deben alarmarse y dio sus argumentos para que la calma prevalezca en el camerino y en la afición.

“Me preocuparía un poco si el equipo no muestra nada, no muestra carácter, pero el grupo quiere ser protagonista, como lo exhibió ante Cartaginés y en la cancha de Pérez Zeledón”, dijo Mariano Torres.

Mariano añadió que los últimos dos resultados, derrota 0-1 en Pérez Zeledón y empate a uno el domingo como local frente a Cartaginés, sí lo inquietan, porque no es lo que querían. El capitán, quien falló un penal, asumió la responsabilidad por el empate ante los brumosos.

“No es lo que estábamos buscando, pero preocupado para nada, acabamos de ser los tricampeones”, resaltó Mariano.

Vladimir Quesada, entrenador del equipo, dijo que no les gusta verse en la posición en que se encuentran, pero que saben cómo corregir. Quesada indicó que no están acostumbrados a ser quintos, sino a estar en los primeros puestos, y van a enderezar las cosas.

Ariel Rodríguez coincidió con Mariano en que no querían este inicio, pero añadió que es la realidad y deben encarrilarse lo más pronto posible.

Ariel está seguro de que Saprissa levantará el rendimiento y expresó que una racha se puede tener a mitad, a inicios o al final del torneo, y para él es mejor que suceda en este momento porque tienen tiempo para arreglar las cosas.

“También tenemos que tomar en cuenta a los rivales. Obviamente siempre queremos ganar, pero jugamos contra buenos jugadores. Ellos también entrenan, trabajan, nos analizan y es parte del fútbol. Queríamos ganar, pero no se dio y ahora esperaremos el miércoles (Saprissa visita a Herediano) para intentar lograr la victoria”, comentó Rodríguez.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, quien en esta acción ante Cartaginés fue marcado por Víctor Murillo y Kevin Espinoza (4), dijo que han dejado claro que buscan ser protagonistas. (Rafael Pacheco Granados)

A Ariel se le consultó si la ausencia de Kendall Waston afecta el desempeño del plantel, pero resaltó que no pueden depender de una figura que en este momento no está disponible.

Para Ariel, Waston es un gran jugador y es importante para el grupo, pero no está y deben hacer las cosas sin él.

Kendall no ha jugado en el certamen. José Sánchez, preparador físico de Saprissa, comentó que el gigante terminó jugando el torneo anterior con molestias en la zona aductora, en la región del pubis. Ahora buscan que no recaiga, que no juegue con dolor, ya que debía tener cuidados especiales después de los partidos.

El cuerpo técnico de Saprissa busca que Kendall tenga una buena preparación. Por lo tanto, también le hicieron un ajuste de cargas para que, cuando vuelva a la competencia, deje de sentir la molestia. De momento, Waston no verá acción y se perderá también el choque de este miércoles contra Herediano.