Mariano Torres codo a codo con goleador histórico de Saprissa

Mariano Torres acomodó la pelota, clavó la mirada en el marco de Jason Vega, arquero de San Carlos, lo midió y simplemente lo sentenció.

Torres hizo un golazo, una joya de tiro libre al minuto 20 que estremeció el Estadio Ricardo Saprissa.

El argentino levantó los brazos para festejar la conquista, los aficionados saltaron de la emoción y el guardameta Vega se levantó tras volar infructuosamente por la pelota que se coló en el ángulo superior de mano derecha de su marco.

Fue el 2-0 para Saprissa, el tanto 49 de Mariano con los morados, gol que lo ubica a la par de uno de los mejores goleadores extranjeros en la historia del club saprissista.

Mariano Torres con su gol, igualó a Odir Jacques como el segundo mejor anotador foráneo en la historia de Saprissa.

Torres está a 14 tantos del brasileño Adonis Hilario, quien gritó el gol en 63 ocasiones con los tibaseños.

LEA MÁS: Saprissa sufrió con Jonathan McDonald pero sigue cómodo en el liderato

“Contento por el gol, hacer una anotación de tiro libre la venía buscando y no se me daba”, dijo Mariano Torres al terminar el compromiso frente a San Carlos.

Torres no quiso ponerse una calificación o manifestar dónde se ubicaría dentro de los jugadores foráneos que han pasado por Saprissa.

“No, eso es un tema para ustedes (prensa) o la gente. No me quiero ubicar en ninguna posición, quiero seguir jugando, disfrutarlo y lo que sí tengo claro es que la afición me tiene mucho cariño y trato de corresponderles con buenas acciones”.

Mariano Torres acaba de anotar luego de ejecutar el tiro libre con gran precisión. Warren Madrigal y David Guzmán festejaron con el argentino. (JOHN DURAN)

Torres aseguró que antes de ejecutar el tiro libre no estaba seguro que la pelota iba a terminar en la red; esa era el objetivo y al final lo logró y empató en 49 conquistas a Odir Jacques, como el segundo mejor anotador extranjero en Saprissa.

“Seguridad de que termine en gol no, seguridad de que iba a patear a ese palo. Estaba muy cerca, es muy difícil patear por encima de la barrera y tenía la confianza y por suerte entró”.

Vladimir Quesada, técnico de los morados, reconoció que tener a Mariano Torres para ejecutar los tiros libres es una enorme garantía.

“Yo creo que los tipos como le llaman ahora de buen pie, con esa sensibilidad a la hora de patear, que no solo patean fuerte, sino con una gran precisión como lo hace Mariano, Angulo (Marvin), Bolaños (Christian), es una delicia verlo. Es una gran garantía tener a Mariano y a los otros muchachos, es importante tener no solo a Mariano como ejecutor de las pelotas quietas, sino también a los otros muchachos que mencioné.

“Para nosotros es importante y nos da grandes réditos como lo hizo en el encuentro ante San Carlos”, resaltó Vladimir.

Saprissa se impuso, pero terminó sufriendo, el propio Mariano Torres lo reconoció y resaltó: “era necesario ganar, sufrimos pero había que ganar después de un clásico tan importante, nos complicamos y sufrimos de más”.

El experimentado volante argentino manifestó que quedan cinco partidos del campeonato y quieren terminar primeros.

Torres añadió que era necesario ganar, porque en casa no se podían dar el lujo de perder tras la victoria ante Alajuelense y que sigue dejando al equipo líder con seis puntos de ventaja sobre el segundo.