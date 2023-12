Marco Vásquez: ‘Si hay una afición exigente es la de Alajuelense, no es una afición conformista’

Faltaban un par de horas para que comenzara el partido en el que Liga Deportiva Alajuelense tenía una misión compleja contra Herediano, con ese 3-0 en contra.

Entre los mismos periodistas deportivos se murmuraba sobre el temor de que las cosas al final se salieran de control al final. Fue entonces cuando Yashin Quesada decidió emitir un mensaje a través de Columbia, apelando a la calma, a que es fútbol y la vida sigue.

Alajuelense se dejó el triunfo en el partido (1-0), pero no le alcanzó. Ahí se desmoronó su anhelo de alcanzar su estrella 31 este diciembre. El Estadio Alejandro Morera Soto podía estar a un 90% de su ocupación.

La Liga quedó eliminada en semifinales y esta vez no se produjo un caos, como en otras ocasiones. No hubo reclamos, no invadieron la cancha, no hubo silbidos. Aunque el liguismo no estaba feliz, quienes asistieron al estadio terminaron aplaudiendo el esfuerzo del equipo.

¿Qué aplauden? Ese fue el cuestionamiento de algunos, pero el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, cree tener muy claro por qué se dio esa situación.

“A diferencia de algunos comentarios que han habido queriendo decir que nos hemos acostumbrado a las pérdidas, que somos conformistas y que por eso estamos aplaudiéndole al equipo, realmente yo creo que es todo lo contrario”, expresó Marco Vásquez en entrevista con La Nación.

Él sabe que el fútbol es resultadista, pero recuerda que la Liga no cerró el semestre en blanco e insistió en que el liguismo aplaudió los logros obtenidos en un semestre complicado, en el que obtuvieron el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana de Concacaf, si bien persiste la deuda en el campeonato nacional.

“De ninguna manera podemos pensar que esto es conformismo. Esto es un reconocimiento al esfuerzo del equipo al haber ganado dos de tres torneos en esta temporada y haber luchado por la clasificación contra Herediano. Eso es lo que representa el aplauso del aficionado, es un reconocimiento al trabajo. Si hay una afición exigente es la de Alajuelense, no es una afición conformista”, recalcó Marco Vásquez.

- Apenas se dio a conocer la renovación de Andrés Carevic como técnico de Alajuelense, una parte de la afición avaló la medida porque considera que es lo mejor y otra parte de la afición no está de acuerdo. ¿Qué fue lo que analizó la Liga?

- La Junta Directiva ha valorado el trabajo de Andrés Carevic en una temporada muy cargada, con una agenda saturada y creemos que ha hecho una muy buena labor. Ganó dos de los tres torneos en los que estábamos participando. Hay un plan que consideramos que él debe llevar adelante, no creemos que estar haciendo cambios sea lo correcto.

“Tenemos a un profesional serio, un profesional trabajador y que sabemos que nos puede llevar a los objetivos que estamos planteando para los próximos años. En este momento, Andrés Carevic es la figura que creemos que puede llevarnos al logro de esos objetivos.

“Tenemos objetivos claros, creemos en el trabajo a mediano y largo plazo. Se hizo la evaluación que se hace a nivel de todo el equipo y confiamos en el trabajo profesional que se está haciendo”.

- ¿Esa decisión de renovar al técnico nunca estuvo en tela de duda?

- Siempre hay una valoración. Al cierre de cada temporada se deben valorar las metas propuestas y lo conseguido. Esta evaluación no solamente es para el director técnico, sino para toda la organización, como la gerencia deportiva, la gerencia general y luego se toman las decisiones. En este caso, sucedió lo mismo.

“Se establecieron algunas metas y se hace una evaluación del trabajo del cuerpo técnico y en este caso específico, del director técnico. La evaluación es positiva y por eso se toma la decisión, pero no es sólo por un tema de dar continuidad, sino después de un análisis que se hace”.

- ¿Por qué cree que muchos insisten en bajarle el piso a los dos títulos que consiguió la Liga?

- En realidad esos títulos del Torneo de Copa de y la Copa Centroamericana de Concacaf para nosotros tienen mucho valor. Ganamos la Copa Centroamericana de manera invicta, enfrentando a equipos importantes de la región, incluido al club revelación, que era el Real Estelí. Creemos que es un campeonato que nos da no sólo un buen ingreso por los premios que tiene, sino que también representa una ventaja para lo que será la Copa de Campeones de Concacaf, porque llegamos ya sembrados en octavos de final.

“Eso es importante para nosotros y cualquier otro equipo lo hubiese querido; mientras que el Torneo de Copa fue un torneo muy bien organizado y ganar la final contra el Deportivo Saprissa de la forma en que lo hicimos y en sede neutral, también.

“Uno sabe que es normal que los adversarios o algún sector de la prensa quieran minimizar esos logros producto del mismo fanatismo. En realidad, el nivel de estos torneos es importante.

“Por supuesto que estamos en deuda con el campeonato nacional y ese es uno de los objetivos que tenemos planteados para el próximo año”.

- Alajuelense tendrá que buscar una sede alterna para el primer partido de local del próximo torneo porque el estadio está vetado. ¿Deben reforzar la seguridad?

- Es un tema al que le tenemos que seguir poniendo especial cuidado, porque se siguen dando casos. Nosotros trabajamos fuerte en el tema de seguridad, identificando personas, tratando de vetarlas del estadio para que no vuelvan y se siguen dando situaciones. Creemos que esto tiene que manejarse a través de temas de seguridad. No sé si se ocupa más personal, quizás sea un poco más de tecnología, con la identificación a través de videos y que otros aficionados ayuden a denunciar.

“Siempre hay este tipo de aficionado que por fanatismo estropea el espectáculo, nos expone a sanciones y tenemos que seguir limpiando esto a través de la identificación de personas que llegan a generar problemas, porque la gente no entiende.

“Cuando cometen este tipo de actos, de violencia o de meterse a la cancha, al único que perjudican es al equipo. No hay otro resultado más que la afectación a nuestra misma institución y es lamentable que la gente no lo entienda.

“Tenemos que seguir trabajando para sacar a la gente que quiere dañar al fútbol, para sacar al fanático que no se comporta como debe comportarse en un estadio que hemos declarado el estadio de la familia. Y si queremos que siga siendo el estadio de la familia, tenemos que seguir trabajando fuerte para eliminar estos focos de violencia, de irrespeto, de invasión de cancha, todas estas cosas”.

- Hasta el momento en cuanto a jugadores se han dado un par de movimientos: la salida de Freddy Góndola y la llegada de Jeyland Mitchell al equipo U-21 con opción de ser elegible para el primer equipo. ¿Podrían darse muchos cambios?

- Esa pregunta se contesta conforme avanza y nos acercamos al inicio de la pretemporada. La gerencia deportiva está trabajando fuertemente para identificar posibles llegadas al equipo, alguna otra salida que se pueda dar, un préstamo, un finiquito o cosas de ese tipo. Mientras esté esta ventana abierta para poder seguir incorporando gente hay posibilidades de que continúen dándose movimientos.

- ¿Pero pareciera que esta ventana, al ser corta, no se presta para mucho cambio?

- Es corto el tiempo, exactamente, entonces uno podría prever que no habrá cambios radicales, pero sí se pueden dar movimientos, eso siempre está latente y es una posibilidad.

Liga Deportiva Alajuelense terminó el semestre con dos de tres títulos y Marco Vásquez afirma que por eso es que muchos aficionados aplaudieron el domingo pasado, reconociendo el esfuerzo del equipo. (Prensa Alajuelense)

- Una de las percepciones a simple vista es que Alajuelense le falta al menos un delantero, porque al final, se notó que al equipo le terminó haciendo falta fuerza en ataque. ¿Están pensando en eso?

- Claro, es posible, pero no sabemos todavía si puede haber algún movimiento, alguna venta o algún préstamo que se genere en las próximas horas. El tema del delantero se ha hablado mucho, pero tenemos que ver hacia nuestras ligas menores y ver si podemos seguir promoviendo jóvenes.

“Yo creo que ese sería el primer paso, ver si de verdad tenemos material para ir incorporando al primer equipo y que vayan haciendo sus primeras armas y luego volver a ver hacia afuera. Ya que tenemos el Centro de Alto Rendimiento (CAR), debemos volver a ver primero hacia nuestras fuerzas básicas y ver si tenemos material para hacerle frente al próximo campeonato”.

- ¿Qué tan obligatorio tiene que ser para Alajuelense pensar desde la fecha uno en que deben ganar la fase regular?

- Ese es el formato que aprobamos todos los clubes y es el formato al que tenemos que ajustarnos. No solo se trata de ganar la fase regular, que es importante, porque eso le da a uno ventaja en las instancias finales. También es llegar bien a una semifinal o a una final. Y cuando digo llegar bien, me refiero físicamente y mentalmente, que llegue uno fortalecido.

“El trabajo de la temporada se centra en poder alcanzar la meta de llegar en primer lugar en la fase regular, pero también, si no se logra, es llegar con el equipo bien, desde lo mental y físico a estas instancias para poder hacerle frente a partidos que son de alto nivel. En este semestre estuvimos jugando miércoles y domingo, estuvimos viajando y todo eso genera un estrés, cargas y eso es importante que se tome en cuenta para lo que viene”.

- Alajuelense se enfrentará en octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf contra el ganador de la serie entre New England Revolution y CAI. ¿Qué le pareció, porque de todos los panoramas, pareciera el más benevolente?

- Para mí, ya no hay partido fácil. Después de que vimos a un equipo como el Real Estelí, que no es un equipo de tradición, que no es un equipo de un país de tradición futbolística hacer lo que hizo en la Copa Centroamericana, yo ya veo que el escenario del fútbol regional ha cambiado.

“Realmente, no quisiera relajarme y decir que puede ser accesible. Yo creo que todo cambia con este ejemplo que tuvimos del Real Estelí. Se le debe de dar importancia y el nivel de responsabilidad que merece un torneo de este tipo, independientemente de contra quién juguemos”.