Marcelo ‘Popeye’ Herrera responde a sus críticos cuatro años después de su silenciosa salida de Costa Rica

Marcelo Herrera partió de Costa Rica en silencio. De hecho todo el mundo pensó que fue la Federación Costarricense de Fputbol la que decidió que no continuara como director de selecciones nacionales, sin embargo fue él quien rechazó la renovación porque consideraba que el ambiente alrededor de su figura no era el idóneo.

El Popeye se fue del país y futbolistas como Alexis Gamboa, Pablo Arboine, Aarón Suárez, Álvaro Zamora, Gerson Torres, Kevin Chamorro, entre otros, apenas hacían sus primeras armas. Además, eran señalados como generaciones perdidas, ya que a nivel menor no se había conseguido el éxito de ir a algunas copas del mundo.

De hecho, cuando el estratega dejó la Fedefútbol comenzó una reestructuración completa del proceso que comandó, sobre el cual no faltaban los cuestionamientos.

Ahora cuatro años después, el timonel argentino explicó su salida y las sensaciones de su paso por el país.

Para Herrera hay una satisfacción enorme en ver a jugadores como Arboine, Gamboa, Torres y otros nombres consolidados en el balompié nacional, sobre todo porque a su criterio hay una demostración de que el proceso rindió frutos.

Hablando con el círculo cercano de Pablo Arboine me hacían saber que él lo ve a usted como el ‘DT’ más determinante de su carrera...

Qué lindo lo que me dice, porque obviamente que le haya quedado a cualquiera de los jóvenes del proceso algún concepto es muy lindo, porque el objetivo más importante que tiene el formador es que a un jugador le queden conceptos de fútbol y vida.

No es fácil meterse así en la vida de una persona.

Me parece que es porque yo llegué a Costa Rica en un momento muy importante en la vida de Pablo y todos sus compañeros, y una edad en la que tienen todo por aprender, tienen todo por conocer y con muchos sueños; siempre digo que las personas que trabajan con jóvenes y niños debemos ser muy cuidadosos respecto a los mensajes, porque les podemos marcar la vida para bien o para mal; en este caso me pone feliz porque creo que fue para bien.

Hoy vemos a varios jóvenes de los procesos que usted comandó liderando el fútbol nacional. ¿Faltó paciencia?

Nosotros cuando llegamos, le dijimos primero a don Eduardo (Li) y luego a don Rodolfo (Villalobos) que nuestro objetivo era dejar con un gran número de jóvenes, los dos procesos siguientes (Qatar 2022 y 2026).

Ahora vemos a Brandon Aguilera, Daniel Chacón, Gerson Torres... me estaré olvidando de algún otro... Jewison Bennette, pese a que no trabajó con nosotros, él formó parte de la última convocatoria que nosotros hicimos. El fútbol infanto - juvenil es cuestión de tiempo, no es hoy, hay jugadores que maduran mucho antes y otros demoran más.

¿Cuál es su pensamiento de su paso por la Fedefútbol?

Cuando yo me fui de Costa Rica, salí muy cuestionado, pero al ser director de selecciones juveniles no se ha tenido en cuenta y siento que no se evaluó, ni se habló del trabajo como entrenador. Yo fui entrenador de la Sub-17 que salió octava en Chile con Roberto Córdoba, Pablo Arboine, Carlos Martínez, Alejandro Barrientos, un montón de chicos que hoy juegan y que están en este proceso.

Luego clasificamos con ese mismo grupo reforzado por Randall Leal, Gerson Torres, Jimmy Marín, Orlando Sinclair, entre otros, al mundial de la siguiente categoría. Yo como entrenador en las dos citas importantes clasificamos a los mundiales; eso es algo que nunca se ha dicho.

Pero alrededor suyo se formaron criterios muy negativos. ¿Siente que su pasado en Alajuelense le impactó?

No, no lo sé... Me parece que la crítica era simple y sencilla. Cuando armamos el equipo de trabajo nunca me enfoqué en un color. Nosotros trabajamos con Douglas Sequeira, Breanse Camacho, Ricardo González, todos exjugadores de la Liga, Saprissa, Herediano, y trabajamos igual.

Lo importante era la capacidad y lo que el entrenador le podía brindar a los jóvenes más allá de un color. Nunca prioricé convocatorias por eso, está todo muy claro. En esos momentos se hablaba que solode Saprissa y de la Liga llegaban, pero estaba Chacón, que era de Cartaginés, Arboine de Santos... Alonso Martínez lo trajimos de Puntarenas y Puntarenas estaba en la Segunda.

Bueno... ¿Qué falló entonces? Porque también los malos comentarios se dieron por algo. ¿Los resultados de algunas selecciones?

Digo que puede ser mi autocrítica, mis formas y maneras de hablar también pudieron influir.

Don Sergio Hidalgo (diregente de la Fedefútbol) me dijo una vez: “Don Marcelo, usted sabe cuál es su gran virtud. Su gran virtud es su gran defecto: usted es muy sincero, usted no tiene filtro y dice las cosas como las piensa”. Hasta el día de hoy eso no gusta.

Por ejemplo, ahora, aún hoy a la distancia, yo insistiré en que a Costa Rica le falta. Ellos siguen teniendo muchas carencias en la liga menor y su desarrollo.

Nosotros intentamos interceder para que se enfoque diferente el trabajo menor, pero todo sigue de la misma manera. Cuando se den cuenta de que la competencia debe ser leal en horario, canchas, reglamentos, Costa Rica crecerá más.

Algunos resultados sí pesaron, al menos recuerdo las generaciones de Randall Leal, Jimmy Marín, que fueron señaladas...

La gente siempre criticara, pero lo que si está claro es que nosotros de cinco mundiales fuimos a tres; de esos tres yo dirigí dos, entonces. ¿Cómo me han evaluado como entrenador o director de selecciones?

A ver.. yo asumo la responsabilidad porque no clasificamos con la Sub-20 y con la Sub-17 de forma continúa... Pero desde los resultados, si tenemos que hacer un análisis, tenemos un 60% a favor. ¿Es malo? Yo lo miro de otra manera.

¿Qué le dejó al fútbol nacional?

La selección de Breanse no fue al Mundial pero nos dio a Daniel Chacón, a Alexis Gamboa, a Fernán Faerrón, a Kevin Chamorro.No clasificamos y lo acepto, pero hay una formación y son una realidad del fútbol.

La que dirigía Cristian Salomón que no pudo clasificar por los resultados, quedó afuera en el útlimo juego, pero porque la pelota no quiso entrar, pero pegaron tiros en los palos... no se clasificó porque el fútbol es así pero esa selección dejó Aarón Suárez, Brandon Aguilera, Álvaro Zamora, Ian Lawrence. No nos rascamos la panza, hoy muchos de esos jugadores son la realidad del fútbol tico.

¿Cree que le faltó tiempo?

Siempre lo dije y lo vuelvo a repetir ahora: el único que dará respuestas concretas es el tiempo, pero no estoy arrepentido y más bien recontraorgulloso, porque con todos los jugadores que son realidad y que están en Selección, el objetivo queda más que alcanzado.

¿Y por qué cree que no lo renovaron?

Costa Rica ha quedado en mi corazón de una manera muy marcada. Tengo un agradecimiento enorme a Rodolfo Villalobos, a Sergio Hidalgo, que me respaldaron. De hecho, cuando venció el contrato yo decidí retirarme, porque la verdad la crítica era furiosa, la crítica nos hacía mal a nivel personal, no se analizaba lo que habíamos hecho, entonces decidí dar un paso al costado, pero la Federación quería que renovara. Me dolió irme pero era lo mejor para todos.

¿Qué piensa del desarrollo del fútbol tico?

Siempre he seguido atentamente su camino. En un momento se tambaleó a nivel de Selección, pero llegó el entrenador Suárez y encontró el camino, se le hizo difícil, se pidió su renuncia, pero con buen tino lo respaldaron y se dio vuelta a todo y los jugadores se acomodaron. Lo mejor que le puede pasar a Costa Rica es seguir asistiendo a los mundiales, y la única forma es con el fútbol unido, trabajando todos para poder conseguirlo, estar en el Mundial genera más desarrollo e ingreso. Yo hoy estoy trabajando en Universitario de Perú y puedo decir que no clasificar al Mundial hace retroceder el fútbol.

¿Lo podríamos ver de nuevo en Costa Rica?

Para nada cierro la puerta de Costa Rica, porque es parte de mi vida, de mi trayectoria; desde la parte laboral no cierro la puerta de trabajo; siempre que estén las condiciones dadas, siempre se piensa en volver. Ahora hay que ver cómo son las condiciones, porque no he vuelto a tener posibilidad de trabajar en Costa Rica; luego de mi salida no me buscaron más.

En otro tema: Una pincelada de Argentina: ¿será Qatar 2022 el Mundial de Messi?

Todos los mundiales son de Messi y era el de Brasil y perdimos la final. Ojalá que sí por él; sería coronar una carrera increíblemente, para mí lo que hizo Messi toda su vida es irrepetible, que tenga la vigencia de él hasta ahora no sé si alguien lo haya logrado. Lo mejor que pueda pasar para él es coronarse como campeón y ser considerado el mejor del mundo.