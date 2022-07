Marcel Hernández no se intimida ante el recibimiento que pueda hacerle el liguismo

Marcel Hernández celebró a lo grande su gol ante Alajuelense, en el juego de vuelta de la final de la segunda fase, gesto que causó el enojo de los erizos. (Rafael Pacheco Granados)

El delantero cubano Marcel Hernández se ha convertido en el jugador más señalado por la afición de Alajuelense: un gol y una polémica celebración en el Estadio Alejandro Morera Soto, en el juego de vuelta de la final de la segunda fase y una asistencia en la gran final en el Fello Meza, lo han convertido en blanco de críticas e insultos.

Marcel, cuya ficha pertenece a Alajuelense, que pagó $150.000 al Cartaginés y posteriormente lo mandó de vuelta a préstamo al cuadro brumosos, volverá a La Catedral manuda este miércoles cuando a partir de las 8 p. m. se midan para el segundo compromiso de la final, donde los blanquiazules tienen ventaja de 1-0. De sacar un resultado positivo los cartagos serán campeones nuevamente, después de 82 años.

De allí es que los seguidores rojinegros mantienen ese pulso con el cubano, quien festejó quitándose la camisa y mostrándola a la gradería, acción que no gustó a los manudos ni a su dirigencia, que incluso pidió una sanción para el jugador, que al final no fue aceptada

“¿Cómo me preparo para volver al Morera Soto? De la misma manera que siempre. Motivado con la misma ilusión cada vez que entro a un estadio. Ciertamente no he recibido las mejores críticas y estoy seguro que esta vez no será la excepción. Pero aquí no se trata de Marcel, debemos enfocarnos en el plano grupal y no individual”, comentó Hernández en conferencia de prensa este martes.

“La última vez fue sumamente difícil las cosas que uno vive. Es por eso que la fortaleza mental es importante, así como el apoyo de la familia, mi novia, mis amigos que me han fortalecido muchísimo. Por lo demás es solo mentalizarme y pensar en esos 90 0 100 minutos en los cuales trataremos de hacer lo mejor y darle una alegría a nuestra afición”, agregó.

Sin resentimientos Copiado!

El máximo artillero extranjero en el fútbol nacional, con 95 anotaciones, reiteró que no tiene nada en contra de la Liga o su afición y que su celebración fue normal, como lo han hecho otras figuras de talla mundial como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

“No tengo sentimientos diferentes. La Liga me acogió durante un año y estoy agradecido. El gol, la celebración se dio en un momento de euforia, de adrenalina, en el cual pudimos alargar la serie a dos partidos más. Yo le guardo respeto a la afición de la Liga, no le tengo rencor y no llevo por dentro ningún sentimiento contra ellos”, explicó Hernández.

“Estoy seguro que vamos a vivir un ambiente bonito, digno de una final. El Morera Soto es un gran escenario, tienen una grandísima afición que van a apoyar a su equipo y van a tratar de desconcentrarnos, pero como nosotros decimos en el camerino; la afición no se mete al terreno de juego, por lo que esperamos sacar el resultado”, añadió.

Sobre el último compromiso de este miércoles el delantero brumoso es del criterio que las finales se juegan diferentes

“En estos partidos tengo un rol diferente en la cancha, hay que prepararse mentalmente. Lo mío es más táctico, no tanto de cara al gol, sino generar espacios para los compañeros, abastecerlos con servicios. No se trata de que solo Marcel anote, es un trabajo para el equipo”, reiteró Hernández.

Marcel manifestó que no ha tenido ningún acercamiento con el delantero Johan Venegas, con el cual tuvo un diferendo en el primer compromiso e incluso reprochó que él había tenido un intercambio de palabras con la afición, algo que él no hizo.