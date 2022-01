Marcel Hernández denuncia que Mariano Torres le dijo ‘cubano muerto de hambre’ y otros insultos

Marcel Hernández fue felicitado por sus compañeros luego de anotarle al Saprissa. (JOHN DURAN)

Marcel Hernández, figura del Cartaginés en la victoria 4 a 2 sobre el Saprissa, calentó el pospartido entre morados y brumosos.

El cubano, en declaraciones a Radio Columbia, aseguró que el mediocampista del Saprissa, Mariano Torres, lo insultó fuertemente durante el juego. De hecho, el isleño afirmó que el central del compromiso, David Gómez, escuchó lo sucedido y lo permitió.

Según Marcel, Torres se metió directamente con su nacionalidad.

“El árbitro no tiene la personalidad de sacarle la amarilla a Mariano, porque me estaba insultando, me dijo: ‘cubano de mierda, muerto de hambre’, pero el árbitro no tiene la personalidad. Como a nosotros nos exigen, a ellos hay que exigirles un poquito, porque como a nosotros nos exigen a ellos también”, afirmó.

El artillero fue enfático en que los dos recibieron un llamado de atención de parte del árbitro, empero al final el único que recibió tarjeta amarilla fue él.

“Nos llamó a los dos y nos dijo: ‘se callan o le saco amarilla a los dos’. Pero después solo me la sacó a mí”, describió.

“No sé porque Mariano me dijo eso, solo decía que yo era un cagón, un cubano de mierda, pero cosas del partido, me voy con que ganamos y listo”, agregó.

Marcel resaltó la actitud de sus compañeros para sobrellevar un compromiso que fue complicado.

Por otra parte, también alabó cómo su equipo supo ‘sufrir deportivamente’ cuando fue perdiendo y luego hizo un gran esfuerzo para remontar y consolidar el asalto al Ricardo Saprissa.

“Es un gran rival, todos sabemos lo que son, pero al final sacamos un marcador importante gracias a la mesura que tuvimos, supimos sufrir cuando tocaba y al final metimos la que quedaba. Yo estaba preparado para una ocasión de gol, sabía que el grupo necesitaba una anotación y cuando vi que empatamos, el empujón anímico que teníamos pues solo quedaba concretar”, pronunció.

El futbolista explicó que los goles le permiten desahogarse respecto a lo que siente por los comentarios que ha recibido luego de su paso por Alajuelense, club del que salió en el actual mercado cedido a Cartaginés.

“A pesar de lo que se diga, me tengo que reír, porque la gente... Pero yo me doy mérito porque soy un cubano y nadie me puede decir a mí que acá se apuesta por un cubano. Yo con mucha humildad y sacrificio he venido trabajando, ganándome las cosas. El grupo es muy solidario, muy comprometido conmigo y eso se ve en los buenos resultados”, comentó.