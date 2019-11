“Estamos muy contentos y esto manda un mensaje a los clubes más grandes del país que lo pretenden, si es que hay interesados, porque yo no me ocupo de esa parte. En las discusiones de la audiencia, de propia iniciativa de la jueza penal siempre indicó que las medidas no eran obstáculo para que el juzgado considerara un permiso, en caso de ser necesario y que Marcel demostrará la necesidad, por lo podrían presentarse las pruebas y es viable que se lo den”, añadió Pérez.