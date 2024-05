Mano derecha de Amelia Valverde subraya temple de la tica para brillar en México

Amelia Valverde salió de la Selección de Costa Rica en agosto del 2023; lo hizo en medio de cuestionamientos por el rendimiento del conjunto patrio. No obstante, en diciembre aceptó el reto de dirigir en la primera división mexicana, y cinco meses después está celebrando.

Amelia es la clave del título de Monterrey, según Kenneth Barrantes, quien llegó al conjunto azteca cuando Valverde buscaba asistente y le recomendaron al extécnico de Limón F.C. y Belén, entre otros clubes masculinos. Aunque no lo conocía, la exseleccionadora lo recibió.

Barrantes fue enfático en darle todo el mérito de lo vivido a Amelia, ya que considera que fueron el temple e ideas de la entrenadora lo que marcó la diferencia a favor de Monterrey.

Aunque el tema de Costa Rica y la salida es algo que no vale la pena recordar para Kenneth, la mano derecha de Amelia sí confesó que le llamó mucho la atención cómo la técnica se supo sobreponer a los cuestionamientos.

Kenneth Barrantes no pudo estar en la final contra el América, sin embargo sí celebró a lo grande el campeonato del Monterrey femenino. Fotografía: Cortesía de Kenneth Barrantes

“Lo más importante es que Amelia se supo levantar, es una mujer con carácter, con temple, se supo sobreponer. Los resultados en el fútbol pueden ser o no, pero Amelia es sumamente profesional. Ella tiene un dicho que a mí me marcó: ‘el fútbol siempre pone a cada persona en el lugar que corresponde’ y esto lo podemos ver aplicado a su carrera”, describió Barrantes.

De hecho, Kenneth se integró tarde al cuerpo técnico, pero sí considera que desde que llegó notó la fuerza con la que Amelia compartió su idea.

“Yo cuando llegué acá me enfrenté a un gran reto, porque me tuve que poner a estudiar más, a leer más, porque el nivel estratégico y táctico es superior. Me parece que Amelia impuso su sello, su metodología y la calidad de las jugadoras benefició a que cerremos el semestre con el título”, profundizó.

Respecto al fútbol de México, el asistente expresó que sin duda es una de las ligas más competitivas del mundo, además de que las facilidades que da a las deportistas son envidiables.

“Es un fútbol de primer mundo a nivel femenino. No se dimensiona en Costa Rica por desconocimiento, pero el nivel de profesionalismo es igual que el varonil. Tenemos 17 personas en el cuerpo técnico, directora deportiva, toda la estructura para el plantel”, acotó.

Aunque a nivel salarial no hay comparación con lo que perciben los hombres, lo cierto es que no es mala opción, al punto que figuras de Europa van a la liga de México.

“Acá se viaja en avión siempre, se dan todas las comodidades que tiene un equipo de hombres. La única diferencia radica en la parte económica, pero es algo que se irá desarrollando”, manifestó.

Barrantes tuvo un cierre de torneo diferente, porque a mediados de mayo sufrió un evento en su corazón que lo hizo ser intervenido quirúrgicamente para colocarle dos catéteres.

“Estamos bien, mi señora está conmigo, el club está conmigo, la presidencia, la junta directiva, todo el club. Si Dios lo permite, el viernes tengo una prueba de fuerza para medir verdaderamente el estado y así poder comenzar la pretemporada de lleno”, dijo.

Kenneth ha tenido que limitar sus emociones, al punto que no le permitieron estar sentado en el banquillo en el partido contra América, donde Monterrey fue campeón desde los lanzamientos de penal.

Kenneth Barrantes junto a Amelia Valverde y Byron Mora, los tres ticos que forman parte del cuerpo técnico del Monterrey femenino. Fotografía: Kenneth Barrantes

“He bajado siete kilos en una semana, pero yo creo que ya estoy en todas porque en la celebración hasta bailé. Pude estar en el estadio, pero viví con mucha calma el juego porque debo estar seguro de que todo va bien”, concluyó.

Monterrey Femenino comenzará nuevamente los trabajos bajo las órdenes de Valverde en nueve días. Amelia Valverde, por su parte, disfruta, nueve meses después, la alegría de contar con un título en su vitrina luego de la convulsa salida de la Selección de Costa Rica.