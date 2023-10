Luis Paradela define su gol como ‘el más especial’ y ‘el de mayor calibre’ en Saprissa

El balón llegó a la pierna izquierda y, como se dice en el fútbol, no dejó que se ensuciara: no lo dejó picar. De inmediato, Luis Paradela remató y logró el segundo tanto de Saprissa en la goleada 4-0 sobre Guanacasteca.

Es su gol 14 con los morados, una anotación con un significado diferente para él, una conquista muy especial.

“Yo lo calificaría como el gol de mayor calibre que he anotado con Saprissa. He hecho goles bonitos, como el primero que hice con el club ante Cartaginés, pero este lo describo así, como el de mayor calibre. Obviamente, es el más especial porque representa mucho para mí en mi vida y en mi carrera”, dijo Luis Paradela, quien, después de sacudir las redes, tomó un balón que estaba al costado de la gramilla y lo metió bajo su camisa, dedicándoselo a su hijo, quien está por nacer.

Paradela marcó un golazo, tras recibir un pase de Jefrey Valverde, quien envió un centro desde la derecha, cruzó toda el área y llegó a su zurda.

“Cuando el balón llegó a mi pierna, no sabía si terminaría en gol, pero sabía que le pegaría bien porque había estado midiendo el pase desde que salió y, gracias a Dios, terminó adentro. Son de esas pelotas en las que uno dice ‘wow, qué bien, esta hay que reventarla’”, comentó Paradela.

@yennifer_herrera Nuestro positivo llegó por fin , depsues de tanto pedirle a Dios 🙏🏻🦖. ♬ Te Esperaba - Carlos Rivera

El jueves pasado, su pareja, la salvadoreña Yennifer Herrera, compartió un video en su cuenta de Tik Tok en el que le dio una muy buena noticia al atacante cubano, pues serán padres por primera vez.

A finales del año pasado, Herrera se mudó a Costa Rica con el jugador y su hijo, Santiago. Ahora, esperan un nuevo integrante de la familia, cuyo nombre el jugador mantiene en secreto.

“Luis no se llamará. Sí, tenemos pensado el nombre, pero todavía no queremos revelarlo. Todos mis compañeros me felicitaron por la noticia, y estoy muy agradecido con todos, porque siempre me han acogido muy bien”, dijo Paradela sobre el hecho de convertirse en papá.

Así festejó Luis Paradela su gol ante Guanacasteca: tomó el balón y lo guardó bajo su camisa, dedicándoselo a su hijo, que empieza a crecer en el vientre de su compañera de vida. Jorkaeff Azofeifa y Ulises Segura festejaron con él. (MAYELA LOPEZ)

Paradela también expresó su alegría por Yennifer, a quien calificó como su reina, y adelantó que la consentirá mucho para que todo salga bien. Sobre la llegada de su hijo, mostró una gran sonrisa antes de explicar la misión que tiene por delante.

“Es una motivación extra saber que voy a ser papá, saber que, si antes luchaba bastante, ahora debo hacerlo el doble para tratar de darle una buena vida”, opinó el delantero cubano.

Luis está feliz y por partida triple: va a ser papá, anotó, su equipo ganó y volvió a la cima del campeonato. Según comentó, están contentos por ser líderes, pero tranquilos. Ante tantas bajas en el plantel por las lesiones, han logrado permanecer en los primeros puestos. Según Paradela, en cada compromiso se trazan el objetivo de sumar una victoria para no salir de la zona de clasificación.