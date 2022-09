Los nervios de Dilan Bran luego de su primer partido con Alajuelense

En la foto del equipo titular de Alajuelense que jugó contra Pérez Zeledón, Dilan Bran aparece al lado de Bernald Alfaro y Alex López. (Prensa Alajuelense)

Entre risas decía que no estaba nervioso, pero el semblante de Dilan Bran reflejaba lo contrario. Nunca antes había estado frente a frente a tantos periodistas.

Aunque ya contaba con cierta experiencia en la máxima categoría por el tiempo que estuvo a préstamo con Jicaral (entre enero y mayo sumó 932 minutos) acababa de jugar su primer partido con el equipo estelar de Alajuelense.

Ese era uno de los sueños de aquel chiquillo al momento de ingresar a las ligas menores de los rojinegros.

Después de la victoria de Alajuelense por 1 a 0 contra Pérez Zeledón en el Estadio Nacional, Dilan Bran fue el último jugador de los erizos en salir a dar declaraciones.

Su voz delataba los nervios que tenía el joven de 19 años, quien quiere sumar más minutos con su equipo.

“Darle gracias a Dios, me siento muy orgulloso de estar trabajando en la Liga y más con jugadores de tanta experiencia en el terreno de juego y fuera del campo”, apuntó Dilan Bran.

Contó que va para cinco años de estar en la Liga y todo empezó por un tío que lo llevó a hacer pruebas ahí.

“Yo siento que hice las mejores cosas para quedarme, eso fue lo que pasó. He estado trabajando bien, el profe (Fabián Coito) me ha dado la confianza, me lo he ganado y a seguir trabajando de la mejor manera y seguir mejorando algunas cosas”.

Bran juega con el alto rendimiento, pero dice que ya un partido con el primer equipo es otra cosa.

“Es totalmente diferente, en los entrenos, partidos, como el camerino, es totalmente diferente estar al lado de jugadores como Celso Borges, Bryan Ruiz y Leonel Moreira, los más viejos del equipo. Me dan muchos consejos, que siga para adelante y que siga trabajando. Estoy muy orgulloso de estar con ellos”, afirmó.

También dijo que nunca pensó en llegar a compartir en el vestuario con figuras así, aunque asegura que sí se sentía preparado para eso.

“Porque yo decía: ‘Puña, voy a trabajar, trabajar y trabajar para estar ahí, compartiendo con ellos’ y se me ha dado la oportunidad. Siento que jugué bien, el profe me ha dado la confianza y yo se la dí a él también, siento que jugué muy bien. He soñado mucho con jugar en la Liga y debutar en la Liga”, insistió.

Bran recordó que sus amigos le dicen que se siga esforzando como hasta ahora, “que siga trabajando como lo estoy haciendo y que en cada oportunidad que me den, que no la desaproveche, que siga”.

El lateral derecho dice con orgullo que es de Chacarita, Puntarenas, y que lo ilusiona pensar que de ahí han salido muy buenos jugadores.

“A seguir trabajando, es una ilusión estar aquí en el primer equipo de la Liga. Me dicen que siga trabajando, que no pare de trabajar, que siga haciendo las mejores cosas, de la mejor manera y que siga hacia adelante”, recalcó.

El miércoles, Alajuelense tuvo en su convocatoria a siete futbolistas del alto rendimiento. Dilan Bran, Doryan Rodríguez, Jhonny Salas y Josimar Alcócer fueron titulares.

Mientras que Sebastián Rodríguez, Rayínder Hernández y Kenyel Michel estuvieron en la suplencia.

“Alajuelense es una institución que ya hace varios años maneja una estructura deportiva en la cual el espacio para los jóvenes aparece y se tiene en cuenta. Poco a poco han aparecido, tengo muchos para resaltar. Por ejemplo, han jugado jóvenes en torneos anteriores y ahora van apareciendo otros”, expresó el asistente técnico de la Liga, Martín Arriola.

Dijo que lo de la inserción no es tan complejo, porque es un club que trabaja en una estructura deportiva consolidada.

“Todos estamos en el mismo día a día, en donde algunos se entrenan con nosotros, a otros los vemos en el día a día entrenando con el alto y seguimos los partidos de liga menor. Desayunamos con ellos, almorzamos con ellos, nos cruzamos en el gimnasio con ellos, muchas veces están con nosotros y eso es parte de la estructura que ha formado Alajuelense y creo que es un buen beneficio que estamos teniendo”, citó.

Añadió que el tiempo que ellos jueguen, va muy de la mano con eso, porque hay momentos para los cachorros que se forman en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y que hay que saber cuáles son.

“El miércoles, Dilan Bran hizo un gran partido, Josimar Alcócer, que si bien es un futbolista que está consolidado, lo hizo muy bien. De eso se trata, hace un año lo que le pasó a Dilan en este partido le pasaba a Josimar o a Doryan, que ya tienen un camino, con cierta cantidad de partidos en Primera División y por ese camino vienen otros detrás. Ayuda mucho y es parte fundamental del proyecto que tiene Alajuelense de cara al futuro con los chicos”, detalló Arriola.

Alajuelense jugará de nuevo este sábado, a las 8 p. m., cuando visite a San Carlos, en el Estadio Carlos Ugalde.

Para ese partido tampoco estarán disponibles Celso Borges, Bryan Ruiz, Carlos Mora, Aarón Suárez, Johan Venegas, Aubrey David y Erick Cabalceta.

Es decir, eso implica otra oportunidad de sumar minutos para la cantera rojinegra.