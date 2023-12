Lo que dijo Joseph Joseph minutos después de la eliminación de Alajuelense

Joseph Joseph aseguró que en Liga Deportiva Alajuelense no tomarán decisiones a la carrera. (JOHN DURAN)

Eran contados con los dedos de una mano los periodistas que aún se encontraban en el área de zona mixta del Estadio Alejandro Morera Soto. Ya se habían retirado todos los jugadores, las graderías estaban desoladas y las luces de la ‘Catedral’ empezaban a apagarse.

Uno de los últimos en salir del reducto rojinegro fue el presidente del club, Joseph Joseph, acompañado por otros directivos: Tomás Guardia y Lanzo Luconi.

El jerarca de la Liga iba rápido, pero se detuvo para atender por unos minutos las consultas de Teletica Radio y La Nación.

Cinco días antes había dado declaraciones en medio de la alegría al ver a Alajuelense convertido en el campeón de Centroamérica; unas semanas más atrás también conversó con la prensa cuando la Liga ganó el cetro del Torneo de Copa.

Al igual que cualquier liguista, Joseph Joseph soñaba con que el primer equipo masculino cerrara el semestre con tres de tres. No fue posible y el presidente manudo consideró oportuno salir a dar la cara con la eliminación consumada en las semifinales del Apertura 2023.

En Alajuelense empieza ahora un periodo de análisis y él es un defensor del trabajo de Andrés Carevic. ¿Qué pasará con el argentino? Esa es una de las preguntas a las que la Liga debe darles respuesta.

Sin embargo, aunque ni Joseph Joseph ni ninguno de los directivos lo diga de manera directa, pareciera que la renovación del técnico no es lo que está en discusión, sino más bien la duda es por cuánto tiempo sería el nuevo contrato, si un semestre, o el año completo.

Lo que el presidente de la Liga sí afirmó es que no tomarán decisiones a la carrera.

- ¿Qué puede decir de lo que fue esta eliminación en el campeonato?

- Por supuesto dolido y dolidos por el resultado de la serie, pero bueno, creo que siempre hay que analizar todo integralmente y no tomar decisiones a la carrera.

- ¿Como va la renovación de Andrés Carevic? ¿Puede seguir en la Liga?

- Todos esos temas los vamos a ver esta semana y ahí oportunamente los estaremos avisando.

- ¿Maquilla y salva el semestre el haber ganado de forma impecable la Copa Centroamericana?

- Yo no lo veo como que maquilla, es un torneo al que le damos toda la importancia del caso y que queríamos ganar, así que no lo veo como que lo maquilla nada más. Estamos muy felices de haber obtenido ese título.

- Andrés Carevic dijo en varias ocasiones que la planilla no era tan amplia, sino de calidad, pero se lesionó Johan Venegas y le hizo una falta enorme a la Liga. Además, se dieron lesiones. ¿Tenía razón el técnico las veces en las que manifestó eso?

- Son cosas que este es el momento para analizarlas, para revisarlas y para corregirlas. Por supuesto que cuando no se da el resultado, siempre hay cosas por corregir.

- ¿Hay tiempo para corregir y tomar decisiones, porque el próximo torneo arranca dentro de un mes?

- Bueno, sí, siempre hay tiempo. Esta ventana es más corta, pero tiempo sí hay.

- ¿Qué le dice al liguismo en este momento?

- Agradecidos porque no dejaron de apoyar, inclusive al final del partido estaban apoyando. Así que agradecidos y de nuestra parte todo el compromiso para poder darles lo que tanto quieren.

- ¿Queda contento con el nivel de las contrataciones que trajeron para este semestre?

Sí, por supuesto, claro que sí.

- ¿Qué tan necesario es un delantero para la Liga?

- Esas son las cosas que vamos a ver esta semana y veremos que decisiones tomamos.

- Es claro que ahora les hizo falta.

- No sé, pero no le puedo confirmar, creo que no soy la persona indicada para contestarle esa pregunta, pero vamos a analizar todo eso y ver dónde hace reforzar.

- La Liga ha obtenido una buena cantidad de dinero por la Copa Centroamericana. ¿Ese dinero se puede destinar para un fichaje importante para Liga Deportiva Alajuelense? ¿O para qué lo destinarán, porque ha sonado muchísimo lo de Erick ‘Cubo’ Torres?

- Los recursos siempre se usan para todo, para todo tipo de gastos y erogaciones que hay que hacer y en cuanto a ese jugador que usted menciona, Erick ‘Cubo’ Torres, son cosas que como te digo, esta semana vamos a analizar y ver qué pasa.

- En 2020 la Junta Directiva tomó la decisión de colocarle un asistente de peso a Andrés Carevic. ¿Pasa por la mente esa posibilidad?

- El partido terminó hace poco y no te puedo contestar ahora. Esas cosas con calma uno se sienta, las ve, las analiza. Hay que hablar con ellos, con el cuerpo técnico. Obviamente ellos tendrán sus recomendaciones que hacer y veremos qué sale de todo eso.

- Al acabarse el partido que significaba la eliminación de la Liga y la gente empezó a aplaudir en todas las graderías, ¿qué pensó usted?

- Pensé que la gente está reconociendo el esfuerzo que a leguas se notó que pusieron todos los jugadores.

- Usted es un impulsor de divisiones menores y la gente estaba acostumbrada a escuchar que la Liga ganó títulos en los torneos de liga menor. Esta vez acaban de obtener una Uncaf con la U-19 en Nicaragua, pero no se dio con las categorías élites. ¿Qué pasó?

- Es algo que hay que analizar integralmente también y ver qué es lo que hay que corregir, porque evidentemente este semestre no se dieron los resultados que estábamos esperando.

- ¿Lo ve como algo extraño, porque casi siempre en divisiones menores siempre habían estado en todas las finales?

- Sí, correcto, es extraño, pero bueno, igual, tenemos que analizar con cabeza fría y ver qué cosas hay que reforzar.

- El equipo femenino ganó el clásico de visita por 3-2 y sigue en busca del hexacampeonato. ¿Qué puede decir de eso?

- Eso nos tiene muy contentos y las muchachas también están dando su esfuerzo.