“Como lo he dicho anteriormente, la experiencia no se trae, sino que se trabaja. Cada final, cada partido, cada golpe que me he llevado es una enseñanza para mí y para mi carrera. Gracias a Dios hoy tengo mucha más experiencia que aquellas primeras finales y puedo tomarlas con más tranquilidad”, detalló Leonel Moreira, guardameta del Herediano.