Leonel Moreira: ‘No podemos regalar las opciones de gol que ellos tuvieron, fueron regalos’

La paliza que se llevó Liga Deportiva Alajuelense en Estados Unidos contra New England Revolution pudo ser peor. El marcador de 4-0 es grosero, pero si no fue más amplio, fue por las tapadas de Leonel Moreira.

“Al principio nos encontramos, ya después dejamos de hacer cosas y obviamente en estas series no se pueden cometer errores, porque te pasan por encima, te las cobran. Eso nos pasó, cometimos ciertos errores donde le dimos las armas al otro equipo para que ellos hicieran su juego y marcaran los cuatro goles que llevamos dentro”, expreso Leonel Moreira en Columbia y Teletica Radio.

Estaba molesto y afligido, pero a la vez trataba de ser lo más coherente posible en sus declaraciones, mostrando autocrítica.

Aunque los señalamientos de la afición rojinegra son en su gran mayoría contra el técnico Andrés Carevic, el guardameta indicó que son los jugadores quienes van a la cancha.

“Nosotros aceptamos la responsabilidad de lo que pasa. Nosotros somos los que estamos en el terreno de juego y los que tenemos que resolver las situaciones cuando están adversas. No fue ese el caso, no tuvimos capacidad de respuesta y es lo único, no podemos excusarnos con nada”, afirmó Leonel Moreira.

Fue enfático en que el resultado a la vista es lo que pasó en el terreno de juego y lamentó que Alajuelense dejara jugar al rival, cuando todos sabían que no podían hacerlo así en el plano internacional.

“No podemos dar ese tipo de chances. Tal vez en el torneo nacional, creo que sí se puede, pero internacionalmente no, porque te la cobran fácil”.

Tampoco cree que se trate de que haya una superioridad marcada entre un equipo y otro. Para él, todo se centra en que dejaron de hacer cosas y les facilitaron el juego a ellos.

“Ustedes vieron los primeros 20 minutos, pero no nos podemos quedar con eso. Son 95 minutos en los que tenemos que hacer esos primeros 20 minutos, pero caímos en los errores, que es lo que pasa internacionalmente con estos equipos. Cuando vos les das el chance y cometés los errores que se cometen, te la cobran fácil, no son jugadores de bajo perfil, son jugadores de nivel internacional”.

Añadió que es en ese torneo donde tienen que hacer las cosas bien, donde deben responder, mostrarse y decir que van para adelante.

“No lo hicimos, caímos en el error, que fue lo que nos pasó. ¿Cómo vamos a estar? Golpeados obviamente, pero no podemos regalar las opciones de gol que ellos tuvieron, porque fueron regalos. Si vos decís, bueno, pucha, hicieron un jugadón, no. Pero no podemos hacer nada, si no que asumir la responsabilidad y en casa luchar hasta el final”, afirmó el guardameta.

El New England Revolution golpeó primero, con una goleada de 4-0. El partido de vuelta será el 14 de marzo, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Lo último que tenemos que hacer es luchar, luchar y luchar, a ver qué resultado podemos sacar”, citó Leonel Moreira.