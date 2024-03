Andrés Carevic ante la decepción de Alajuelense: ‘Soy el técnico y asumo las responsabilidades’

Andrés Carevic lamentó la grosera derrota de Liga Deportiva Alajuelense en la casa de New England Revolution. (MAYELA LOPEZ)

Andrés Carevic trató de ser lo más ecuánime posible al atender a los medios de comunicación en el Gillette Stadium, luego de la derrota grosera de 4-0 que sufrió Liga Deportiva Alajuelense en su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf contra New England Revolution.

El técnico de la Liga estaba contrariado por lo que veía en la cancha más que por los reclamos que le hacían algunos aficionados rojinegros en Estados Unidos.

“Soy el técnico y asumo las responsabilidades”, pronunció entre las primeras palabras que manifestó.

También dijo que el primer gol los bajó un poco y el segundo más, después de 20 minutos en los que la Liga fue más que su rival.

“Es una cuestión de sacar el cáracter y analizar. Tenemos una idea y un modelo bien claro de juego, que lo hemos llevado a cabo y creo que no es de entendimiento, sino de momentos del partido”, expresó.

También dijo que cuando pasa algo inesperado, o algo como pasó en Foxboro, de tener un partido controlado y les meten un gol y después otro, no caer en desesperación y mantener el equilibrio.

“Pasa un poco por ese tema. No creo que sea de entendimiento porque llevo tiempo trabajando con el equipo y el entendimiento ha sido bueno. Nos superaron, ellos fueron contundentes y nosotros no lo fuimos, cometimos errores que los pagamos caro”, aseveró.

- ¿Lo que pasó fue de responsabilidad suya por el planteamiento, por decisiones, si se equivocó al preparar este juego o es una realidad del nivel de nuestro fútbol y de jugadores que no dan la talla en este tipo de certámenes?

- Sinceramente tristes por el resultado, por el juego, porque esperamos mucho tiempo este partido y no estuvimos a la altura. Soy el técnico y asumo las responsabilidades. Siempre trato de que el jugador haga su máximo esfuerzo y siempre lo voy a agradecer, independientemente de los resultados. Fuimos superados por New England, el 4-0 no se puede esconder y hay que levantar cabeza para lo que sigue.

- Hay muchos cuestionamientos hacia el trabajo suyo y hacia algunos jugadores. ¿Podría decir algo concreto del por qué el momento que atraviesa la Liga y hace un partido tan deficiente?

- No podemos esconder que perdimos 4-0, hay que aceptarlo y fueron superiores a nosotros. Queríamos ser competitivos y no lo fuimos. Hay que replantearnos cuestiones y detalles. En el torneo local vamos peleando arriba y no estuvimos a la altura en ningún aspecto.

- Los primeros 20 minutos se jugaron en territorio del New England Revolution, pero no se pudo anotar y luego se perdió el control del partido. ¿Qué puede decir?

- Al final terminas perdiendo 4-0. Cometimos errores que New England aprovechó y arrancando el segundo tiempo el equipo no volvió y eso lo aprovechó el rival. Eso quiere decir que el rival te superó y es una cuestión de que hay que seguir trabajando y valorar esto para ver cómo podemos hacer en Alajuelense para ser más competitivos en estas instancias también.

- ¿Es diferente esta afición que dice ‘Fuera Carevic’ que viajó a Estados Unidos?

- Acepto los puntos de vista. En este torneo internacional este primer partido fue un golpe duro. Habrá que afrontar el partido allá con una situación difícil. Le pido disculpas a la gente, al no estar a la altura y aceptar que fuimos superados.

- ¿Qué le espera para el partido de vuelta?

Hay cuatro goles de diferencia, es complicado, pero hay que jugar, hacer nuestro esfuerzo, ser competitivos y si nos alcanza bueno y si no, dar nuestro mayor esfuerzo para sacar el partido adelante allá.

- ¿Si pudiera cambiar dos cosas, qué sería?

- No por este resultado se tienen que cambiar cosas, no lo puedo responder, porque habría que analizar no solo este partido. Sacar conclusiones de este partido, de este torneo internacional para seguir mejorando. Hay que analizar en frío para ser competitivos, sobresalir y para seguir avanzando en el torneo nacional.

