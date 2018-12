Al consultársele a Delgado si esas reacciones de los aficionados pesan para tomar una decisión sobre si se dejan o no a Soto, respondió: “No es que no se tome en cuenta, es que nosotros estamos viendo la actualidad del jugador y la posibilidad de rendimiento futbolístico. Yo he visto a jugadores con camisas de otros equipos y he visto otras cosas”.