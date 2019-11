“La gente no se anima mucho a decirlo, a mí sí me gusta decirlo, porque me cuesta callarme. A mí me parece ridículo, nefasto, no sé si poco serio, o poco objetivo este tipo de situación, previo a una semifinal, no me parece lo ideal como preparador físico”, manifestó Herrera en el programa radiofónico del club, Corazón Manudo.