“Fue una sensación maravillosa, cuando me acercaba al marco, se me hacía más pequeño. Se me vinieron muchos recuerdos y fue maravilloso volver a ver y compartir con mis compañeros en liga menor. Tuve la oportunidad de demostrarle a la gente que visualmente me falta una pierna, pero mentalmente no me hace falta nada, porque nuestra discapacidad la llevamos en la mente”, expresó Joshua.