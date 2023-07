La sentencia de Ariel Rodríguez: ‘Saprissa es el favorito del campeonato’

En dos semanas, Saprissa saltará a la cancha con el objetivo de defender el título y lograr el tricampeonato. El 26 de este mes, se inicia el Torneo de Apertura 2023 y ante Sporting, será el primer duelo de los morados contra todos los demás.

Así lo consideró Ariel Rodríguez, delantero saprissista, quien expresó que los rivales se reforzaron con la meta de evitar que Saprissa llegue a la copa 39.

“Saprissa siempre es el favorito, hay equipos que se reforzaron de buena manera porque buscan destronarnos, pero somos bicampeones. Suena fácil decirlo, pero ha costado bastante llegar a dos títulos seguidos. Estamos fuertes, tenemos un gran grupo y como lo hemos demostrado, existe una enorme unión y eso es parte del fútbol”, dijo Ariel.

Contrario a otros clubes que han sumado bastantes incorporaciones, el cuadro tibaseño solo ha hecho dos contrataciones, la del volante Jefferson Brenes y el lateral Jorkaeff Azofeifa. Pero Rodríguez expresó que se han fortalecido por la continuidad que le han dado al trabajo.

“Tenemos una buena planilla y hemos hecho las cosas bien. Obviamente, los otros equipos van a querer presionar, por eso se reforzaron, pero nosotros nos enfocamos en el trabajo que tenemos que hacer y si viene algún otro jugador al plantel, lo vamos a recibir de la mejor manera”, destacó Ariel.

Saprissa sigue preparando su pretemporada con todo 🔥💜 pic.twitter.com/UIn6E6huC8 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) July 14, 2023

Rodríguez expresó que es bueno para ellos tener esa unión y conocimiento de cada jugador. Ariel añadió que desean ganarlo todo, pero van paso a paso y no dejó de lado a Alajuelense, Herediano y Cartaginés.

“Ellos y nosotros siempre vamos a ser candidatos al título y eso es lo bonito del torneo”, comentó el delantero.

Ariel Rodríguez participó el jueves junto a Christian Bolaños, Jefferson Brenes y el joven Dax Palmer, en el partido de presentación de Guadalupe en el Estadio Colleya Fonseca. (Rafael Pacheco Granados)

En el plano personal, Ariel Rodríguez se traza su objetivo y aclaró que primero está lo grupal, pero reconoció que por la mente le ronda llegar al gol 100.

“Dios quiera y me permita llegar al gol 100, que está muy cerca, pero lo primero es pensar en el equipo. Sé que mis compañeros van a ayudarme para lograr esa meta”, indicó Ariel.

Rodríguez dijo que le faltan cuatro conquistas para la centena, pero no se presiona, menos se obsesiona con que en este Apertura debe conseguirlos.

“Estoy tranquilo, este ha sido mi trabajo toda la vida, entonces no me puedo volver loco. Tenemos bastantes partidos encima como para sentir esa ansiedad por llegar al gol 100. Son cuatro tantos que ahí van a llegar y no debo desesperarme”, destacó Ariel Rodríguez, quien posee contrato con Saprissa hasta mayo de 2024.

Ahora, Saprissa se prepara para enfrentar el martes el reto de la Supercopa ante Herediano, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional. El duelo, que suele enfrentar al campeón del Apertura contra el campeón del Clausura, esta vez dio un boleto al cuadro florense como el mejor clasificado de la tabla general después de Saprissa, ganador de los dos torneos. Luego de este compromiso, cuatro días después, los morados se miden a Cartaginés en el Estadio José Rafael “Fello” Meza por el título de la Recopa.