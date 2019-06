Ocurrió justo cuando apareció la representación del Mago del Balón, diciendo: “Pucha… Vieran qué bonito se siente estar aquí… Bueno, como hay tanta gente, seguro uno que otro por ahí no me reconoce, entonces me presento: ¡mucho gusto, mi nombre es Alejandro Morera Soto… y para mí es un placer estar con ustedes esta noche aquí, celebrando los 100 años de esta pasión”…