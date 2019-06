“Pucha... Vieran qué bonito se siente estar aquí.... Bueno, como hay tanta gente, seguro uno que otro por ahí no me reconoce, entonces me presento: ¡mucho gusto!, mi nombre es Alejandro Morera Soto”... Esa frase caló hondo en el corazón de los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense que colmaron la casa manuda.