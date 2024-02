La joven figura de Saprissa que pensó en dejar el fútbol y hoy brilla como un consolidado

Es defensa. Apenas tiene 22 años y juega en el Deportivo Saprissa como un consolidado.

Para muchos, fue el mejor del cuadro morado en el partido de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Philadelphia Union. Solo ha actuado en dos juegos completos con su equipo en el campeonato y esto le bastó para ser titular ante el conjunto de la MLS.

En esos dos compromisos del torneo local, se hizo sentir con asistencia a gol y cuatro disparos a marco, uno de ellos directo. Por si fuera poco, ante el Philadelphia Union mantuvo a Saprissa con opciones. El partido expiraba, el marcador estaba 1-3 y apareció Gerald Taylor con un zurdazo que avivó la ilusión de la afición saprissista. El estratega morado dijo que ese segundo gol los mete en la pelea.

¡Gerald Taylor descuenta para Saprissa en la recta final del partido! ⚽🟣 pic.twitter.com/rBGOUpESdd — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 21, 2024

“No me sorprende el nivel de Gerald Taylor, porque cuando se hizo el convenio entre Saprissa y Uruguay, le vi proyección y me lo dejé en el equipo. Se le veían cosas en el puesto, era marcador central y lo sigue siendo. Hoy día, por sus características, velocidad y agresividad en la marca, se le dan las cosas como lateral”, dijo Cristian Salomón, técnico de Uruguay de Coronado y quien lo hizo debutar en segunda división.

Taylor dio sus primeros pasos en el fútbol como marcador central. Vladimir Quesada, entrenador de Saprissa, lo usa como lateral derecho y no desentona.

Cristian Salomón expresó que Gerald se impone en la zaga porque le encanta defender y porque al ir al ataque mejoró en la toma de decisiones. Salomón no tiene duda de que Taylor fue el mejor de Saprissa ante el Philadelphia. Resaltó que defendió, no lo desbordaron y marcó un buen gol.

Según Cristian, en la cancha, Gerald se concentra, está metido en el juego y por eso cree que para él es lo mismo jugar en Saprissa que en el patio de su casa.

“Creció mucho, aprendió mucho de los errores que cometía, su principal error era la parte mental. Muchos no lo saben, pero estuvo a punto de dejar el fútbol. Cuando estuvo con nosotros no quería jugar más, se fue a su pueblo (Manzanillo de Limón) porque quería estar con su familia, su parte mental no estaba enfocada. Hablamos con él por teléfono y le hicimos entender el futuro que tenía en el fútbol”, recordó Cristian Salomón.

Gerald Taylor, defensa del Deportivo Saprissa, mostró buen nivel en el juego de la Concacaf ante el Philadelphia Union. Taylor marcó el segundo gol de su equipo. (JOHN DURAN)

Tomás Fonseca, exfutbolista y analista en Tigo Sports, comentó que Gerald demuestra que puede ser una pieza de relevancia en Saprissa, porque es un jugador que cumple y da seguridad y solidez.

“Ser polifuncional es uno de sus puntos destacados, porque es un central que actúa de lateral derecho, pero también se ha desempeñado como contención y esa versatilidad entrega opciones a un entrenador, a un plantel, con la garantía de que físicamente siempre está a tope. Tiene un desenvolvimiento voluminoso en el aspecto de correr, meter y entregarse”, indicó.

Fonseca coincidió con Salomón en que un aspecto en el que Taylor mejoró es en la toma de decisiones. Para Tomás Fonseca, Taylor decide mejor al momento de rematar a marco, al dar el pase a un compañero, al llegar a línea de fondo y poder dar un centro con presión y sentido.

“Como lateral derecho, creo que Saprissa no ha encontrado un nombre propio que se afiance como estelar y Taylor en los últimos partidos ha defendido su titularidad con rendimiento, porque ha asistido y ha sido solvente en la marca”, aseguró Fonseca.

El torneo pasado, Gerald Taylor fue punto alto en Saprissa y fue de los que más minutos actuó en el plantel. Se perdió los dos juegos de la final ante Herediano, porque en la semifinal contra Cartaginés, sufrió una fuerte entrada de Josimar Méndez, que le provocó una lesión en una de sus rodillas.