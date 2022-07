La historia detrás del penal fallido de Freddy Góndola

Aubrey David y Freddy Góndola son dos de los jugadores que Alajuelense llevó a El Salvador. (LDA)

Se jugaba el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guanacasteca. Steven Madrigal pitó una pena máxima para los rojinegros, que en realidad no era tan clara.

Fue sobre Freddy Góndola y él mismo decidió ejecutar el lanzamiento. En su carrera, siempre había convertido todos los lanzamientos desde el manchón blanco, pero el sábado se cortó su racha, al menos en cuanto a ese 100% de efectividad en penales.

“Es 50 y 50 un penal, no pude concretarlo, pero luego encontré el gol. Yo lo pedí, Bryan Ruiz y Celso Borges me dieron permiso y tiré con confianza, pero no pude anotarlo”, relató el futbolista panameño.

Su lanzamiento se estrelló en el horizontal del marco sur del Estadio Ricardo Saprissa.

Lo sucedido no lo sacó del juego. Al contrario, Góndola procuró resarcirse muy rápido y lo consiguió. En cuestión de pocos minutos cayó su gol en ese partido en el que Alajuelense consumó una victoria de 4 a 1.

“Contento con la afición por la confianza, fallé el penal, luego vieron que no me dí por vencido y fui a buscar el gol. Es la primera vez que fallo un penal, siempre hay una primera vez”, insistió.

Admitió que esa anotación en ese partido fue una completa revancha para él.

“Claro, porque venía de fallar cinco minutos antes y me quedó un rebote en el tiro de (Carlos) Mora y se dio el gol”.

En su primer torneo con Alajuelense, Freddy Góndola convirtió siete tantos. Ahora, ya anotó en los primeros dos partidos de la Liga en este Apertura 2022.

¿Se ve peleando el goleo con Johan Venegas y con Rolando Blackburn? “No, no, no”, respondió de manera enérgica.

Y agregó: “La verdad esa es su posición natural, son muy buenos ahí. Yo soy extremo, me gusta más jugar por fuera. Vine aquí para aportar mi granito de arena y poco a poco se está dando”.

Pero en estos primeros partidos ha tenido un rol más en punta, en parte por las necesidades de Alajuelense, porque Johan Venegas continúa en recuperación y Rolando Blackburn aún no está habilitado.

Contra Santos y frente a Guanacasteca, Doryan Rodríguez estuvo en la suplencia.

“Me siento bien ahí, con mi velocidad le puedo aportar al equipo”, citó Freddy Góndola, quien destaca que físicamente la Liga está muy bien, a pesar de que no hizo pretemporada como los rivales que enfrentó en las primeras jornadas del torneo.

“Tuvimos poco tiempo de vacaciones, veníamos con ritmo y nos sentimos bien”, relató, para agregar que “es importante seguir en la cima, estamos conscientes de que no será fácil, pero vamos por la 31″.

Freddy Góndola es uno de los futbolistas que Alajuelense llevó a El Salvador.

Los rojinegros disputarán este martes el partido de ida de la fase preliminar de la Liga Concacaf contra Águila.

El juego será a las 8 p. m. en el Estadio Juan Francisco Barraza y la serie terminará de resolverse el 2 de agosto, en el Estadio Ricardo Saprissa.