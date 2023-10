La franqueza de Carlos Tévez le dio al Herediano la oportunidad de tener un hombre gol

El pasado 19 de agosto, Ángel David Sayago estuvo en la banca durante el partido en el que Independiente de Avellaneda perdió 0-1 ante Colón en la Liga Profesional de Argentina.

Unos días después, Sayago conversó con el entrenador Carlos Apache Tévez acerca de las oportunidades que tendría en el equipo, después de regresar de Raya2 de Monterrey, de la Liga de Expansión de México, donde había marcado 11 goles.

Sin embargo, la respuesta del exdelantero del Boca Juniors y el Manchester City hizo que Sayago reflexionara sobre su futuro. Por lo tanto, decidió aceptar una nueva oportunidad en el extranjero y probar suerte en el Herediano de Costa Rica.

El argentino de 23 años fue anunciado por el Team 10 días después de su último partido con Independiente y este miércoles, ante el Comunicaciones, fue una pieza clave para que el cuadro rojiamarillo avanzara a las semifinales de la Copa Centroamericana al derrotar 3-2 al Comunicaciones de Guatemala, con un doblete del argentino.

“La verdad, le pregunté a Tévez sobre mi permanencia en Independiente y él me dijo directamente que si quería salir, estaba perfecto. Que él no le cortaba la carrera a nadie. Entonces tomé la decisión de salir. Fue muy honesto conmigo, por lo que estoy muy agradecido de que haya sido así”, comentó Sayago tras concluir el partido ante los cremas.

Ángel David Sayago parece no haberse equivocado al tomar esa decisión, ya que en tres partidos con el Team, entre el Torneo de Apertura 2023 y la Copa Centroamericana, ha marcado dos tantos. Además, con su entrega y determinación en la cancha, se ha ganado la admiración de la afición rojiamarilla.

“Tengo un mes de estar aquí y desde que llegué, me trataron muy bien, me gusta. Herediano es un grupo muy agradable y si todo sale bien, me voy a quedar un año. Cuando estaba en la Liga Argentina, me llegó la oferta de venir a un club grande de Costa Rica y decidí salir a jugar un poco y, por suerte, lo estoy haciendo, lo cual era mi principal objetivo”, comentó Sayago.

Ángel David Sayago alaba plantel del Herediano

En la serie de cuartos de final contra el Comunicaciones, Ángel David fue una pieza clave. Realizó su debut con los florenses el pasado 27 de setiembre en Ciudad de Guatemala (0-0) y junto con el mexicano Jesús Godínez, se ganó la confianza del técnico Jeaustin Campos.

“El técnico me pide que juegue cerca de los centrales con Chuy (Jesús Godínez). A mí me gusta salir un poco más, recibir la pelota, no estar tan estático. Nos turnamos con Chuy para movernos un poco más. El entrenador nos pide que corramos, que defendamos, aunque seamos delanteros. Partido a partido, las estrategias van cambiando. No todos los partidos son iguales, él sabe lo que hace”, dijo Sayago.

Para el suramericano, llegar al Herediano le ha permitido tener regularidad, reencontrarse con el gol y vivir una nueva experiencia.

¡Sayago marca de penal y abre el marcador para Herediano a los 23'! ⚽#CopaCentroamericana pic.twitter.com/rqyoOSPa7K — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 5, 2023

“Me parece que en el Herediano hay muy buenos jugadores, con mucha experiencia. Hay jugadores que tienen bastante nivel, que jugaron mundiales. El plantel está muy bien, tanto dentro de la cancha como se ve reflejado, así como en el vestuario. Me encontré con un grupo muy agradable y un plantel que tiene experiencia y me ha ayudado mucho”, declaró.

A pesar de sus dos goles y los buenos comentarios por su actuación en los 175 minutos que ha estado en la cancha, el argentino está lejos de considerarse una figura en el Herediano.

“No creo que sea una figura. Aunque Chuy (Godínez) era el encargado de cobrar los penales, al ser el goleador del campeonato, se lo pedí; quería marcar mi primer gol con el Herediano y se dieron las circunstancias. Estoy contento por ayudar un poco al equipo, así como ellos me ayudaron a marcar el gol. Creo que somos un plantel muy fuerte”, rescató Sayago.