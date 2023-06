La dinastía sigue: Alajuelense llegó al pentacampeonato con épica remontada

¡Salud, campeonas! Pónganse de pie y aplaudan. No estamos ante cualquier equipo, sino frente al Alajuelense pentacampeón del fútbol femenino. Se dice fácil, pero construir una dinastía como esta no es tarea sencilla, y no hay duda de que se recordará por siempre.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌