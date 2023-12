Kenner Gutiérrez: ‘Soy una persona de retos, no me arrugo ante ellos’

El regreso de Kenner Gutiérrez al fútbol nacional se dio a conocer desde hace varios días. Sin embargo, no fue hasta después de Navidad que el defensor de 34 años se incorporó de manera oficial a las prácticas con el Municipal Grecia.

Dijo sentirse muy contento por regresar a ese club al que le guarda cariño por lo que vivió en el año que estuvo ahí, antes de emprender el sueño de convertirse en legionario.

En su retorno, Kenner Gutiérrez tiene la firme convicción de ayudar a las ‘Panteras’ en su misión por la salvación, luego que terminaron en el último lugar del Apertura 2023, con 15 puntos en 22 juegos, dos puntos por debajo del Municipal Pérez Zeledón.

Al pensar en eso, el zaguero se definió como una persona de retos y dijo saber muy bien la situación que están viviendo, pero eso no lo asusta, porque confía plenamente en el material humano dentro del camerino y en el cuerpo técnico que hay.

También subrayó que la única forma de salir de una situación como esa en la que se encuentra el Municipal Grecia es estando todos juntos, porque así se van a dar mejor las cosas.

En eso hizo alusión a la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores, afición y hasta la prensa.

“Soy una persona de retos, no me arrugo ni mucho menos ante ellos, todo lo contrario, me gusta. Obviamente quisiera que la situación fuera diferente, pero así está y le vamos a hacer frente y vamos a trabajar y hacer lo posible por sacar esta institución adelante”, comentó.

Kenner Gutiérrez dijo sentirse como un verdadero privilegiado, porque pudo lograr algo que siempre había añorado.

“Tenía la espinita de que nunca había salido, se me dio y estuve año y medio fuera. Salir campeón fuera del país es una experiencia única. Cada experiencia que se lleva uno está ahí guardadita en el corazón y siempre estaré agradecido con el Xelajú, que fue el que abrió las puertas internacionalmente”.

Cuando trascendió en Guatemala que se había acabado su etapa en el fútbol chapín y que retornaba a Costa Rica, Kenner Gutiérrez empezó a recibir múltiples mensajes.

“Fue un tema más meramente familiar, pero son ciclos de la vida, son cosas que uno como futbolista está agradecido por poderlas vivir y también de que las cosas salieran como uno quiere: llegar a una institución, ser extranjero y salir campeón, ya uno queda en la retina de ese club”.

Su segunda etapa como jugador de Grecia está empezando y quiere aportar parte del aprendizaje que consiguió como legionario.

“Esperemos que todas esas experiencias que he vivido afuera y acá en el país, volverlas a vivir en Grecia que merece cosas buenas”.

De su primer paso por el cuadro griego, solamente tiene recuerdos gratos.

“Fue un año de mucho aprendizaje acá con el profesor Johnny (Chaves) que en paz descanse, un año en el que aprendí muchísimo, porque en esto del fútbol uno nunca termina de aprender”.

Ahora se está integrando al grupo y sabe que no hay tiempo para casi nada, porque el Clausura 2024 empezará pronto.

“Es venir y aportar mi granito de arena. Hicieron un cierre espectacular y hay que seguir con eso, es nada más fortalecer y seguir fomentando la lucha, la garra y el esfuerzo como lo dijo el profesor (Javier San Román).

”No hay más, es un equipo como decimos nosotros, de arroz y frijoles. Estamos en una situación muy complicada, pero también sabemos que tenemos muchísima calidad, convicción, hay un grupo muy sano y todas esas cosas son importantes para las aspiraciones de nosotros y la institución”.

Uno de sus primeros mensajes a sus compañeros es que si dan su mayor esfuerzo en los entrenamientos, eso se va a ver reflejado en los juegos.

“Tenemos que jugar cada partido como una final, no nos falta ni nos sobra nada, es simplemente trabajar. No hay tiempo de lamentos, no hay tiempo de que si hubiese hecho esto, o si hubiese hecho aquello. Es un tiempo de arreglar lo que no se había hecho tan bien y seguir fomentando lo que se ha hecho bien y fortalecerlo. La unión es la fuerza y Dios sabrá qué tiene para nosotros”, concluyó Kenner Gutiérrez.