Kendall Waston le cumplió a su hijo Keysaach

Kendall Waston gritó su gol a todo pulmón, lo saboreó al máximo según dijo al final del juego.Y es que ese tanto fue muy especial.

Especial porque le dio el empate a su equipo ante la Liga, fue en el día del padre, pero sobre todo porque es para su hijo Keysaach, quien le venía pidiendo anotar.

“Esa anotación me supo muchísimo porque mi hijo me decía: ‘Papá, hace rato que no celebro; entonces la verdad fue muy especial y se lo dedico a él”, dijo Kendall al final del compromiso.

"Bendito Dios por es gol, porque en Saprissa he jugado poco", dijo Kendall Waston, quien ha sido atormentado por las lesiones y otra vez volvió a ser fundamental para su escuadra. (Jose Cordero)

El “gigante” que de nuevo se sumó al ataque y fue vital para Saprissa, destacó que sacudir las redes no es fácil para él, pese a sus casi dos metros de estatura.

“No es que no me marquen y la Liga tiene gente alta y corpulenta. Se presenta el forcejeo en el área, es una lucha de poder y estuve bien en ese timing para llegarle a la pelota”.

Waston habló de los segundos previos a la conquista donde lo marcaba Giancarlo González, pero se le zafó y en el minuto 82 puso a Saprissa de nuevo en la pelea de cara al juego de vuelta.

“Estaba hablando con “Pipo” y todo; es más, me llevo muy bien con él, pero en la cancha cada uno pelea por lo suyo. Fue un forcejeo y se dan detalles mínimos para que uno u otro saque ventaja. No sé qué pasó, si hubo un resbalón o qué, pero pude meter el gol. En el área siempre algo puede suceder”.

Kendall reconoció que están obligados a ir a ganar al Morera, porque la Liga anotó de visita y eso, en caso de un 0 a 0, inclina la balanza a favor de los rojinegros.

“A veces hemos jugado mejor allá, ojalá esta vez no sea la excepción y sí tenemos que ir a concretar”.

Con él coincidió el delantero Ariel Rodríguez, quien destacó que Saprissa posee la capacidad de ganar en campo manudo.

“Nos toca ir a anotar y hay que ir a buscar el gol. Allá hemos ganado partidos y todo el plantel tiene la capacidad para buscar la victoria”.

Ya son diez encuentros en que Alajuelense no derrota a Saprissa, pero Ariel señaló que no deben confiarse.

“La Liga es un gran rival, lo respetamos y eso de los diez partidos hay que dejarlo de lado”.

El sentir de los tibaseños es que el resultado no fue malo y que en el Morera pueden dar la campanada y dejarse la semifinal.