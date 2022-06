Jeaustin Campos: ‘No mostramos nuestra mejor versión’

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, esperaba más de su equipo, cree que el receso de un mes les afectó el nivel de juego con que cerraron la primera fase del campeonato, pero le motiva saber que aún pueden subir su nivel.

“No mostramos nuestra mejor versión”, dijo el timonel al final del encuentro y en conferencia con los medios de comunicación.

Aunque no fue el mejor Saprissa que Campos esperaba, aclaró que tampoco fue que sus dirigidos hicieran mal las cosas.

“Yo creo que fue un buen partido, no jugamos mal, solo que no fue nuestra mejor versión. Hubo cosas que dejamos de hacer”.

Y aunque Campos no las mencionó, habló de ciertos aspectos que en el fondo pudieron afectar el desempeño morado.

Jeaustin Campos cree que a Saprissa le faltó la intensidad debido al receso. El timonel opinó que su equipo no ha llegado a su techo. (Jose Cordero)

“No tuvimos uno a uno para desbordar y cometimos errores de media cancha hacia arriba y nos topamos con un rival que conserva la constancia en el rendimiento y exhibieron esa versión que siempre muestran”.

Sobre si el resultado fue justo o no, el entrenador saprissista manifestó que los dos conjuntos tuvieron sus opciones.

“El marcador va y viene, si es justo o no, los dos tuvimos oportunidades. La Liga hizo un gran encuentro y la espinita que nos queda es que este no es nuestro techo, a Saprissa lo he visto bastante mejor”.

Al final, la moneda está en el aire, los capitalinos reconocieron la obligación de ir a anotar al Morera Soto, pero se dicen preparados y capacitados para asegurarse el pase a la final en campo ajeno.